Российская компания пытается взыскать долг с украинского банкрота

3 августа Арбитражный суд Московского округа направил на новое рассмотрение дело о выдаче российскому АО «Норметимпэкс» исполнительного листа на решение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ. Спор возник из договоров поставки 2013–2014 годов, по которым украинская компания «Запорожтрансформатор» получила продукцию, но оплатила ее лишь частично.

В 2015 году «Норметимпэкс» обратился в МКАС, и на основании вынесенных решений украинский контрагент выплатил истцу основной долг. Но из-за длительной просрочки российская компания отдельно потребовала еще $1,13 млн неустойки и убытков — снова через МКАС. Как итог, в ноябре 2018 года арбитры взыскали с украинской компании в пользу «Норметимпэкса» около $553 тыс. неустойки, отказав в остальной части иска. Решение исполнено не было.

Подробнее — в материале «Ъ» «С чувством просуженного долга».