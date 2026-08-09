В Москве резко выросла доля нереализованных офисных площадей в бизнес-центрах

Доля офисных площадей, доступных для покупки в готовых бизнес-центрах Москвы, по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась на 20 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 28%, следует из подсчетов CORE.XP. В натуральном выражении объем такой недвижимости увеличился в семь раз год к году, до 388 тыс. кв. м, констатируют консультанты. В IBC Real Estate говорят о росте доступного предложения офисов на продажу в строящихся и готовых объектах вдвое год к году, до 760 тыс. кв. м.

Динамика продиктована переориентацией девелоперов на возведение офисных объектов на продажу — это вынужденная мера из-за все еще высокой ключевой ставки ЦБ, отмечает партнер Ricci Дмитрий Антонов. Дополнительным драйвером роста предложения стал выход на рынок непрофильных застройщиков, которые строят коммерческую недвижимость для получения льгот в рамках программ столичной мэрии по комплексному развитию территорий и созданию мест приложения труда (МПТ), добавляет директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар.

В будущем доля бизнес-центров для реализации в продажу, вероятнее всего, будет увеличиваться, ожидает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Слом сложившейся ситуации возможен при существенном смягчении денежно-кредитной политики со стороны ЦБ или корректировке программы МПТ, ожидает партнер CMWP Дмитрий Венчковский. При этом, по данным CORE.XP, доля свободных офисов для аренды в уже готовых объектах в Москве по итогам первой половины 2026 года сократилась на 17 п. п год к году, до 63%. В текущей ситуации сдача в аренду строящихся объектов увеличивает сроки окупаемости, говорит руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич. Так, доля офисных площадей для аренды в проектах с запланированным сроком ввода в 2026–2030 годах сократилась до 13% — для сравнения: в 2020–2025 годах этот показатель был на уровне 37%, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой.

Подробнее — в материале «Бизнес-центрам устроили распродажу».