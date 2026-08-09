Бизнес-центрам устроили распродажу

В январе—июне 2026 года доступными для покупки в готовых бизнес-центрах оказались 28% офисных площадей — на 20 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Рост связан со сменой девелоперской стратегии — застройщики вынуждены реализовывать площади в бизнес-центрах через продажу, а не сдачу в аренду, для быстрого возврата инвестиций. Однако эти площади не пользуются высоким спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Доля офисных площадей, доступных для покупки в готовых бизнес-центрах Москвы, по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась на 20 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 28%, следует из подсчетов CORE.XP. В натуральном выражении объем такой недвижимости увеличился в семь раз год к году, до 388 тыс. кв. м, констатируют консультанты. В IBC Real Estate говорят о росте доступного предложения офисов на продажу в строящихся и готовых объектах вдвое год к году, до 760 тыс. кв. м.

Динамика продиктована переориентацией девелоперов на возведение офисных объектов на продажу — это вынужденная мера из-за все еще высокой ключевой ставки ЦБ, отмечает партнер Ricci Дмитрий Антонов. Дополнительным драйвером роста предложения стал выход на рынок непрофильных застройщиков, которые строят коммерческую недвижимость для получения льгот в рамках программ столичной мэрии по комплексному развитию территорий и созданию мест приложения труда (МПТ), добавляет директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар.

В будущем доля бизнес-центров для реализации в продажу, вероятнее всего, будет увеличиваться, ожидает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Слом сложившейся ситуации возможен при существенном смягчении денежно-кредитной политики со стороны ЦБ или корректировке программы МПТ, ожидает партнер CMWP Дмитрий Венчковский.

При этом, по данным CORE.XP, доля свободных офисов для аренды в уже готовых объектах в Москве по итогам первой половины 2026 года сократилась на 17 п. п год к году, до 63%. В текущей ситуации сдача в аренду строящихся объектов увеличивает сроки окупаемости, говорит руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич. Так, доля офисных площадей для аренды в проектах с запланированным сроком ввода в 2026–2030 годах сократилась до 13% — для сравнения: в 2020–2025 годах этот показатель был на уровне 37%, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Однако продать площади в бизнес-центрах застройщикам нелегко — это связано с быстрыми темпами роста такого предложения и падением спроса на офисную недвижимость, говорит Дмитрий Антонов.

Только по итогам 2026 года в Москве может появиться 1,4 млн кв. м офисных площадей, показатель увеличится вдвое год к году, прогнозируют в CORE.XP. При этом объем сделок с такими объектами в столице за январь—июнь 2026 года снизился на 16% год к году, по данным Андрея Кухара.

О росте спроса на покупку офисных помещений пока говорить не приходится, отмечает Ксения Харкевич. Компании стараются не задействовать большой объем капитала на приобретение офиса, а покупкой такой недвижимости интересуются в основном частные инвесторы и организации с долгосрочной стратегией размещения, поясняет Андрей Кухар. По его данным, аренда остается более востребованным способом размещения — на такие сделки по итогам шести месяцев 2026 года пришелся 61% от общего объема спроса на бизнес-центры.

Заинтересованными в приобретении офисной недвижимости остаются частные инвесторы, отмечает Елена Акатова. Спросом у них пользуются в основном небольшие офисные блоки. Сейчас на такие пространства приходится около 35% от общего объема экспозиции, или 263 тыс. кв. м, по данным Екатерины Беловой. Однако текущий уровень спроса не способен полностью поглотить предложение.

София Мешкова