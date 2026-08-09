Александрова обыграла Соболенко и вышла в 1/4 финала турнира в Торонто

Для Екатерины Александровой нынешний сезон до «тысячника» в Торонто складывался крайне неудачно. Потерпев 18 поражений в 27 матчах, в том числе 11 — в стартовых раундах, российская теннисистка, замкнувшая на финише прошлого сезона первую десятку рейтинга WTA, прилетела в Канаду в ранге 19-й ракетки мира, а по очкам, набранным с января, стояла лишь 40-й. Свою последнюю неудачу Александрова потерпела на старте турнира в Мемфисе, где в концовке третьего сета встречи с будущей сенсационной чемпионкой 16-летней Кристиной Лютовой потеряла сознание из-за теплового удара. Поэтому в матче 1/8 финала против Арины Соболенко ее шансы котировались не слишком высоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keito Newman / The Canadian Press / AP Фото: Keito Newman / The Canadian Press / AP

Однако при этом следовало иметь в виду, что против белорусской примы мирового тенниса Александрова играть умеет. В серии из девяти их личных встреч Соболенко имела минимальное преимущество — 5:4.

На этот раз она пыталась сразу же захватывать инициативу в розыгрышах не только на своей подаче, но и на чужой. Пожалуй, именно максимально мощный прием в исполнении Александровой больше всего досаждал Соболенко, которая чаще, чем обычно, начинала обмены ударами, находясь в роли обороняющейся. Ошибок у россиянки тоже было немало, но в данном случае они выглядели неизбежным следствием плана, выбранного на матч. И план этот оказался победным. В первой партии Александрова не смогла подать на сет в двенадцатом гейме, но оставила за собой тай-брейк. Затем Соболенко уровняла положение в матче, но в третьей партии на высоте снова оказалась россиянка. Она отыграла подачу, потерянную в самом начале, и взяла четыре гейма подряд, после чего позволила белоруске догнать себя, но оставила за собой два заключительных гейма. В итоге — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Подробнее — в материале «Прием при ней».