Прием при ней

В 1/8 финала National Bank Open presented by Rogers, проходящего в Торонто турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $7,4 млн, россиянка Екатерина Александрова в трех сетах переиграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко. Таким образом, белорусская теннисистка, которая остается без титулов уже пятый месяц подряд, не сумела серьезно оторваться по набранным в этом году очкам от россиянки Мирры Андреевой, зачехлившей ракетку кругом раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Екатерины Александровой (справа) победа над Ариной Соболенко стала уже третьей в матчах против действующих первых ракеток мира

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters Для Екатерины Александровой (справа) победа над Ариной Соболенко стала уже третьей в матчах против действующих первых ракеток мира

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Для Екатерины Александровой нынешний сезон до «тысячника» в Торонто складывался крайне неудачно. Потерпев 18 поражений в 27 матчах, в том числе 11 — в стартовых раундах, российская теннисистка, замкнувшая на финише прошлого сезона первую десятку рейтинга WTA, прилетела в Канаду в ранге 19-й ракетки мира, а по очкам, набранным с января, стояла лишь 40-й. Свою последнюю неудачу Александрова потерпела на старте турнира в Мемфисе, где в концовке третьего сета встречи с будущей сенсационной чемпионкой 16-летней Кристиной Лютовой потеряла сознание из-за теплового удара. Поэтому в матче 1/8 финала против Арины Соболенко ее шансы котировались не слишком высоко.

Однако при этом следовало иметь в виду, что против белорусской примы мирового тенниса Александрова играть умеет. В серии из девяти их личных встреч Соболенко имела минимальное преимущество — 5:4. Перед игрой она, кстати, отмечала главный козырь своей соперницы — предельную агрессивность, которая отличала Александрову всегда. Пробовать переиграть Соболенко с помощью атакующей тактики довольно рискованно, ведь атака всегда связана с риском и ошибками. Однако в данном случае именно смелость помогла Александровой одержать свою главную пока победу в нынешнем сезоне.

На этот раз она пыталась сразу же захватывать инициативу в розыгрышах не только на своей подаче, но и на чужой. Пожалуй, именно максимально мощный прием в исполнении Александровой больше всего досаждал Соболенко, которая чаще, чем обычно, начинала обмены ударами, находясь в роли обороняющейся. Ошибок у россиянки тоже было немало, но в данном случае они выглядели неизбежным следствием плана, выбранного на матч. И план этот оказался победным. В первой партии Александрова не смогла подать на сет в двенадцатом гейме, но оставила за собой тай-брейк. Затем Соболенко уровняла положение в матче, но в третьей партии на высоте снова оказалась россиянка. Она отыграла подачу, потерянную в самом начале, и взяла четыре гейма подряд, после чего позволила белоруске догнать себя, но оставила за собой два заключительных гейма. В итоге — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Для Александровой это уже третий успех в матчах против первых ракеток мира. Ранее в 2024 году в Майами она обыгрывала польку Игу Швёнтек, а в 2025-м в Дохе побеждала Соболенко.

Отразится ли субботнее достижение на дальнейших результатах россиянки, пока неясно. Триумфальные встречи с Соболенко обычно отнимают много сил. Начиная с мая прошлого года все теннисистки, которым удавалось обыгрывать ее до финалов, уступали в следующих кругах, а Александрову теперь ждет трудное противостояние с находящейся в прекрасной форме украинкой Элиной Свитолиной.

Что касается Соболенко, то для нее это фиаско весьма показательно. Непрерывно возглавляя рейтинг WTA c октября 2024 года, она уже несколько месяцев выглядит весьма уязвимой. Последним турниром, который завершился победой белоруски, остается мартовский «тысячник» в Майами. А сейчас, сумев отстоять звание первой ракетки мира и вернув себе лидерство по очкам, набранным с января, она тем не менее не сумела значительно оторваться в классификации WTA Race от россиянки Мирры Андреевой, которая в Торонто в 1/16 финала в двух партиях проиграла канадке Лейле Фернандес.

Соболенко, к слову, оказалась не единственной представительницей первой пятерки, которая выбыла из борьбы за канадский титул в субботу, 9 августа. Оступилась также и третья ракетка мира американка Джессика Пегула, проигравшая россиянке Диане Шнайдер — 3:6, 3:6. Полуфиналистка Roland Garros этого года, которая ранее четыре раза подряд уступила двукратной (2023, 2024) чемпионке канадского «тысячника», провела эту встречу превосходно, а вот на действиях Пегулы явно сказалась усталость. Финал предыдущего турнира в Вашингтоне, который американка уступила филиппинке Александре Эале, из-за плохой погоды был перенесен с воскресенья на понедельник, и после приезда в Торонто 32-летняя теннисистка едва успела перевести дух. Теперь в четвертьфинале Шнайдер попробует совладать с Игой Швёнтек, которая пытается выйти из кризиса и одержала волевую победу над сильно выступающей в последние месяцы украинкой Мартой Костюк — 3:6, 6:1, 6:2.

Евгений Федяков