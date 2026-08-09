Выживет только любовница

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино вновь угодил в скандал. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), которому функционер посвятил 16 лет, рассматривает возможность начала расследования в отношении своего бывшего сотрудника. Поводом стали сообщения в газете The Telegraph о служебном романе господина Инфантино. Его предполагаемая любовница покинула UEFA после ультиматума руководства, получив в качестве компенсации «шестизначную сумму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: AP Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: AP

Оказавшийся под серьезным давлением президент FIFA Джанни Инфантино попал в очередной скандал. Новая история связана с довольно далеким прошлым. Компромат на функционера, продолжающего сражение за сохранение ключевого поста в руководящей футбольной структуре, опубликовала газета The Telegraph. Источники издания сообщили о романе, который господин Инфантино завел во время работы в UEFA. Теперь европейская конфедерация рассматривает возможность проведения расследования в отношении бывшего топ-менеджера. Проверка, если она будет инициирована, охватит всю его карьеру в UEFA.

Джанни Инфантино работал в UEFA с 2000 по 2016 год, прежде чем уйти на повышение и занять должность, которую удерживает до сих пор. При этом с 2009 года он был генеральным секретарем UEFA — вторым человеком в иерархии после президента.

The Telegraph пишет, что отношения с неназванной сотрудницей «низшего звена» господин Инфантино завел именно в период, когда был вторым лицом организации. Иными словами, связь зародилась минимум через восемь лет после женитьбы господина Инфантино на Лине Аль-Ашкар (они до сих пор состоят в браке, пара воспитывает четверых детей).

Сколько длились отношения Джанни Инфантино с предполагаемой любовницей, не уточняется. Однако утверждается, что за время знакомства высокопоставленный функционер успел стать для своей возлюбленной кем-то вроде покровителя. Дама получила повышение, дослужилась до зарплаты почти €150 тыс. в год. Кроме того, UEFA оплатил ей обучение на степень магистра в бизнес-школе стоимостью около £45 тыс. в год. Впрочем, как пишет The Telegraph, удержать внебрачную связь в тайне генсеку не удалось. О романе узнал Мишель Платини, тогда президент UEFA. Он поставил Джанни Инфантино ультиматум: «Кто-то один должен уйти — либо ты, либо она». Должность покинула девушка. В качестве выходного пособия она получила «шестизначную сумму».

В FIFA в ответ на информацию об амурных похождениях своего президента заявили о «спланированной атаке» на Джанни Инфантино с целью подорвать его авторитет и авторитет структуры.

Оружие нападающих, по версии FIFA,— как раз публикации, содержащие «необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления». А в качестве предполагаемых мотивов покусившихся на репутацию господина Инфантино в головной организации называют «несогласие» некоторых участников глобального футбольного процесса «с изменениями в игре, в том числе связанными с повышением доступности, ростом ресурсов и возможностей во всем мировом футболе».

Понятно, что скрывается за этой туманной формулировкой. Речь идет о расколе в футбольном мире, вызванном попыткой Джанни Инфантино продать долю прав на турниры FIFA — прежде всего на чемпионаты мира — частным инвесторам. Главным выгодоприобретателем должна была стать компания Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер, брат Джареда Кушнера. Последний приходится зятем президенту США Дональду Трампу, которого господин Инфантино называл «очень близким другом». От этого проекта президент FIFA после поднявшейся волны возмущения спешно отказался. Но давление на его персону все равно не становится слабее.

Роман Левищев