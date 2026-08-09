Спрос на газовое оборудование для транспорта в России вырос на 30%
Спрос на сжиженный углеводородный газ (СУГ) быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30–35% от обычного уровня, рассказал советник председателя Российского экологического общества по направлению «Экология и транспорт» Денис Корниенко.
«Что касается стоимости переоборудования, она тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений. По нашим оценкам, в среднем на 10–20%», — отметил господин Корниенко.
СУГ сейчас — наиболее доступный вид альтернативного топлива за счет развитой сети АЗС в стране и более простого и дешевого переоборудования. При этом у пропана существуют ограничения в части применения: на крупном транспорте он не так эффективен, и нельзя забывать о вопросе безопасности, отметил господин Корниенко.
«Нормализация ситуации с традиционными видами топлива не должна останавливать системную работу по переходу на альтернативу, — добавил эксперт. — Нужно заниматься не тушением пожара, а созданием энергоэффективного транспортного комплекса, который потребляет разные виды моторного топлива. Ведь чем более разнообразными будут источники топлива, тем менее вероятно повторение нынешнего сценария».
Подробнее — в материале «Ъ» «Топливный баланс на транспорте необходимо менять».
Сложности с поставками бензина и дизельного топлива летом 2026 года стимулировали поиск альтернативных решений, что привело к росту спроса на газомоторное топливо, в частности, на сжиженный углеводородный газ (СУГ). Уже во втором квартале 2026 года потребление пропан-бутана в коммунальном хозяйстве и в качестве газомоторного топлива выросло почти на 9% год к году, до 1,65 млн тонн, а продажи на Петербургской бирже увеличились на 20%, до 740,7 тыс. тонн. Одновременно с этим, в июле 2026 года биржевые котировки на оптовые партии СУГ взлетели на 61,4%, достигнув 44,47 тыс. рублей за тонну, что стало самым резким ростом за последний год и максимальным уровнем цены с сентября 2021 года.
Помимо роста спроса, возникли и другие факторы, влияющие на рынок СУГ, такие как высокий сезонный спрос, плановые профилактические работы на предприятиях и спекулятивная составляющая, а также внеплановые остановки НПЗ. Экспорт СУГ сократился во втором квартале 2026 года на 11% год к году, до 813,1 тыс. тонн, что объясняется низкой эффективностью поставок из-за роста экспортной пошлины до $131,6–130,2 за тонну в мае—июне 2026 года. Тем не менее, эксперты «Аналитики товарных рынков» считают, что с учетом высокого спроса максимальные уровни цен 2026 года еще не достигнуты и котировки могут расти до конца лета.
Несмотря на растущий спрос на установку газобаллонного оборудования, эксперты предупреждают, что к существенному и быстрому росту потребления газа это не приведет из-за небольшого числа пунктов для установки ГБО и ограниченного количества оборудования. По оценке исполнительного директора СПГО Марата Хусаинова, установка ГБО подорожала в два раза, до 60–70 тыс. рублей. Кроме того, вице-премьер Александр Новак заявлял о росте спроса россиян на газомоторные автомобили, и правительство поддерживает программу по использованию газомоторного топлива, в том числе за счет субсидий на строительство заправок и производство автомобилей и автобусов.