Спрос на газовое оборудование для транспорта в России вырос на 30%

Спрос на сжиженный углеводородный газ (СУГ) быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30–35% от обычного уровня, рассказал советник председателя Российского экологического общества по направлению «Экология и транспорт» Денис Корниенко.

«Что касается стоимости переоборудования, она тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений. По нашим оценкам, в среднем на 10–20%», — отметил господин Корниенко.

СУГ сейчас — наиболее доступный вид альтернативного топлива за счет развитой сети АЗС в стране и более простого и дешевого переоборудования. При этом у пропана существуют ограничения в части применения: на крупном транспорте он не так эффективен, и нельзя забывать о вопросе безопасности, отметил господин Корниенко.

«Нормализация ситуации с традиционными видами топлива не должна останавливать системную работу по переходу на альтернативу, — добавил эксперт. — Нужно заниматься не тушением пожара, а созданием энергоэффективного транспортного комплекса, который потребляет разные виды моторного топлива. Ведь чем более разнообразными будут источники топлива, тем менее вероятно повторение нынешнего сценария».

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливный баланс на транспорте необходимо менять».