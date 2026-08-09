«Топливный баланс на транспорте необходимо менять»

Возникшие этим летом сложности с поставками бензина и дизтоплива стимулировали поиск альтернативных решений, в том числе привели к росту спроса на газомоторное топливо. О том, почему выбор потребителей чаще падает на сжиженный углеводородный газ (СУГ), ценовых перспективах на ближайшие месяцы и прогнозах спроса на СУГ после стабилизации ситуации с бензином “Ъ” рассказал советник председателя Российского экологического общества по направлению «Экология и транспорт» Денис Корниенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник главы Российского экологического общества по вопросам экологизации транспорта (РЭО) Денис Корниенко

Фото: Пресс-служба РЭО Советник главы Российского экологического общества по вопросам экологизации транспорта (РЭО) Денис Корниенко

Фото: Пресс-служба РЭО

— Как в связи с дефицитом традиционного моторного топлива увеличился спрос на другие его виды?

— Быстрее всего отреагировал спрос на СУГ. По нашим оценкам, количество заявок на установку комплектов ГБО увеличилось на 30–35% от обычного уровня. Что касается стоимости переоборудования, она тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений. По нашим оценкам, в среднем на 10–20%.

Крупные автопарки, особенно те, которые уже эксплуатируют технику на метане, вернулись к вопросу расширения количества газовой техники в качестве своего стратегического направления. Основным потребителем метана по-прежнему остается заводской и крупногабаритный транспорт — автобусы, грузовая и специальная техника.

Расширение автопарка происходит в основном за счет новой техники — соответственно, и решение о переходе на метан принимается сложнее и реализуется в более длительном временном отрезке. Аналогичная ситуация и с электротранспортом, так как переход на электроэнергию — это покупка нового автомобиля, что сейчас доступно далеко не всем. Хотя число электромобилей и гибридов уже не первый год показывает поступательный рост: на конец 2025 года фиксировались цифры на уровне 450 тыс. гибридов и почти 83 тыс. электрических транспортных средств.

— То есть сейчас пропан-бутан — основная альтернатива традиционному топливу?

— Каждое альтернативное топливо имеет свои особенности и преимущества. Для легковых автомобилей — и личных, и коммерческих, конечно, удобнее развивать электричество, для автобусов наиболее эффективным с учетом запасов газа в России видится метан. СУГ сейчас наиболее доступный вид альтернативного топлива за счет развитой сети АЗС (в России порядка 10 тыс. станций) и более простого и дешевого переоборудования. При этом у пропана существуют ограничения в части применения: на крупном транспорте он не так эффективен, и нельзя забывать о вопросе безопасности.

— Цена на бирже резко подскочила на фоне роста потребления. Продолжится ли эта динамика?

— Да, мы наблюдали определенную реакцию на ажиотажный спрос на СУГ по росту оптовых цен на бирже. В конце июня и начале июля оптовые котировки достигли своих многолетних максимумов, приблизившись к 45 тыс. руб. за тонну. Но рынок СУГ довольно волатильный, и ряд мер со стороны регулятора, некоторая нормализация ситуации с бензином и цены уже вторую неделю корректируются в сторону снижения. Думаю, в ближайшее время оптовые цены вернутся к привычным показателям на уровне прошлого года.

— Сейчас ситуация с бензином начала стабилизироваться. Продолжит ли расти потребление альтернативного топлива на транспорте?

— Нормализация ситуации с традиционными видами топлива не должна останавливать системную работу по переходу на альтернативу. Нужно заниматься не тушением пожара, а созданием энергоэффективного транспортного комплекса, который потребляет разные виды моторного топлива. Ведь чем более разнообразными будут источники топлива, тем менее вероятно повторение нынешнего сценария.

Топливный баланс на транспорте необходимо менять, уходить от сверхконцентрации на бензине и дизеле, внедряя альтернативное топливо. Внедрение газомоторного топлива и электротранспорта улучшает экологическую обстановку в крупных городах и положительно влияет на экономику перевозок. Но кроме всего есть важный аспект, который упускается из виду и который не всегда удается оценить в цифрах,— повышение энергетической безопасности за счет диверсификации энергопотребления. Сейчас мы находимся в ситуации, когда у нас есть достаточно возможностей, чтобы активизировать этот процесс.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко