Зеленский провел переговоры с Вучичем в Белграде

Составлено ИИ-Ассистентъ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белград 8 августа 2026 года стал первым официальным визитом украинского лидера в Сербию. Переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, как и предыдущие встречи, были посвящены экономическому и энергетическому сотрудничеству, а также взаимодействию в процессе присоединения обеих стран к Евросоюзу. Сербия является единственной страной среди кандидатов на вступление в ЕС, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

В июле 2026 года Александр Вучич посетил Киев для участия в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» и встретился с Владимиром Зеленским. Президенты Сербии и Украины также проводили встречи в августе 2023 года в Афинах и в октябре 2023 года в Гранаде на полях саммитов Европейского политического сообщества.