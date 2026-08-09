Зеленский провел переговоры с Вучичем в Белграде
Сербию впервые с официальным визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский. Единственным формальным итогом его переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем стало подписание меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства.
Сербские же эксперты полагают, что визит — часть избирательной кампании Александра Вучича, который рассчитывает с помощью украинской карты добиться поддержки Запада на предстоящих досрочных выборах. Убеждены эксперты и в том, что, несмотря на заверения Белграда в неизменности внешнеполитического курса, реакция Москвы «непременно последует».
Подробнее — в материале «Ъ» «Официальный визит предвыборного характера».
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белград 8 августа 2026 года стал первым официальным визитом украинского лидера в Сербию. Переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, как и предыдущие встречи, были посвящены экономическому и энергетическому сотрудничеству, а также взаимодействию в процессе присоединения обеих стран к Евросоюзу. Сербия является единственной страной среди кандидатов на вступление в ЕС, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.
В июле 2026 года Александр Вучич посетил Киев для участия в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» и встретился с Владимиром Зеленским. Президенты Сербии и Украины также проводили встречи в августе 2023 года в Афинах и в октябре 2023 года в Гранаде на полях саммитов Европейского политического сообщества.