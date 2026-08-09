Перебои с поставками бензина вызвали рост спроса на сжиженный углеводородный газ

Возникшие этим летом сложности с поставками бензина и дизтоплива стимулировали поиск альтернативных решений, в том числе привели к росту спроса на газомоторное топливо. Чаще всего выбор потребителей падает на сжиженный углеводородный газ (СУГ), рассказал “Ъ” советник председателя Российского экологического общества по направлению «Экология и транспорт» Денис Корниенко.

Как отметил господин Корниенко, по оценкам РЭО, количество заявок на установку комплектов ГБО увеличилось на 30–35% от обычного уровня. Что касается стоимости переоборудования, то она выросла в среднем на 10–20%.

«Крупные автопарки, особенно те, которые уже эксплуатируют технику на метане, вернулись к вопросу расширения количества газовой техники в качестве своего стратегического направления. Основным потребителем метана по-прежнему остается заводской и крупногабаритный транспорт — автобусы, грузовая и специальная техника. Расширение автопарка происходит в основном за счет новой техники — соответственно, и решение о переходе на метан принимается сложнее и реализуется в более длительном временном отрезке»,— заявил господин Корниенко.

Подробнее — в материале «"Топливный баланс на транспорте необходимо менять"».