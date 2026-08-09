Перебои с поставками бензина вызвали рост спроса на сжиженный углеводородный газ
Возникшие этим летом сложности с поставками бензина и дизтоплива стимулировали поиск альтернативных решений, в том числе привели к росту спроса на газомоторное топливо. Чаще всего выбор потребителей падает на сжиженный углеводородный газ (СУГ), рассказал “Ъ” советник председателя Российского экологического общества по направлению «Экология и транспорт» Денис Корниенко.
Как отметил господин Корниенко, по оценкам РЭО, количество заявок на установку комплектов ГБО увеличилось на 30–35% от обычного уровня. Что касается стоимости переоборудования, то она выросла в среднем на 10–20%.
«Крупные автопарки, особенно те, которые уже эксплуатируют технику на метане, вернулись к вопросу расширения количества газовой техники в качестве своего стратегического направления. Основным потребителем метана по-прежнему остается заводской и крупногабаритный транспорт — автобусы, грузовая и специальная техника. Расширение автопарка происходит в основном за счет новой техники — соответственно, и решение о переходе на метан принимается сложнее и реализуется в более длительном временном отрезке»,— заявил господин Корниенко.
Подробнее — в материале «"Топливный баланс на транспорте необходимо менять"».
Рост спроса на газомоторное топливо, включая сжиженный углеводородный газ (СУГ), связан с сокращением предложения бензина на внутреннем рынке из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы и последующих ограничений на продажу топлива на АЗС, что привело к «паническим настроениям» потребителей. По оценкам участников рынка, во втором квартале 2026 года потребление пропан-бутана в коммунальном хозяйстве и как газомоторного топлива выросло почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а биржевые продажи увеличились на 20,6%.
В июле 2026 года оптовые котировки СУГ достигли своих многолетних максимумов, приблизившись к 45 тысячам рублей за тонну, что стало наиболее резким ростом за последний год и максимальным уровнем цены почти за пять лет, с сентября 2021 года. Однако Денис Корниенко, советник председателя Российского экологического общества, отметил, что цены уже корректируются в сторону снижения, и, предположительно, оптовые цены скоро вернутся к привычным показателям уровня 2025 года.
Перебои с поставками топлива и возросший спрос на альтернативные виды топлива привели к образованию очередей на установку газобаллонного оборудования (ГБО), достигающих нескольких месяцев, и росту стоимости самой установки. Например, стоимость стандартного тороидального баллона объемом 54 литра выросла до 30 тысяч рублей и выше, а цены на переоборудование автомобилей поднялись на 30–50% в 2026 году.