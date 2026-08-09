В белгородском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

В Белгороде 12 пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ находятся в медучреждениях. Их состояние оценивают как средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«В настоящее время в медицинских организациях Белгородской области находятся 12 человек, из них один ребенок», — сообщил он в «Максе». Еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно.

В результате атаки погибли пять человек, 25 ранены. Четыре человека умерли на месте, один — позднее в больнице.

В городе повреждены около 30 многоквартирных домов, десятки автомобилей, частные дома, социальные и коммерческие объекты. В пунктах временного размещения находятся 26 человек.