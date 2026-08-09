«Явный кандидат, который способен бросить ему вызов, пока не появился»

Международная федерация футбола (FIFA) выпустила заявление в защиту своего директора Джанни Инфантино после того, как в СМИ появилась информация о том, что он злоупотреблял положением, продвигая по работе любовницу. Скандал вызвал новые упреки в адрес господина Инфантино, который ранее уже подвергся острой критике за планы продать часть прав на проведение чемпионатов мира по футболу частным компаниям, связанным с Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Bild (Берлин, Германия) Опубликовано взрывоопасное заявление: FIFA защищает Инфантино FIFA опубликовала заявление после очередных обвинений против Джанни Инфантино. Краткое содержание: организация ощущает, что против нее и ее вызывающего много споров президента ведут кампанию. Заявление, опубликованное поздним вечером в субботу на английском, взрывоопасно. Инфантино остается главой! Сигнал тревоги FIFA в связи с этой кампанией! В заявлении говорится о «подтасовках и дезинформации», а также «необоснованных предположениях и заведомо ложных утверждениях», которые распространяются о президенте. (FIFA.— “Ъ”) хвалит своего главу и его работу! В последние недели критика в адрес Джанни Инфантино усилилась. Сначала провалились планы швейцарца по привлечению инвесторов. Теперь разгорелся скандал вокруг его отношений с бывшей сотрудницей.

The Guardian (Лондон, Великобритания) FIFA защищает Джанни Инфантино и начинает атаку после «попыток подорвать позиции» ее президента Прошлым вечером FIFA выступила с завуалированной атакой против UEFA и других ведущих фигур европейского футбола, выпустив заявление, в котором говорилось, что «некоторыми предпринимаются согласованные и продолжающиеся попытки подорвать позиции FIFA и ее президента», в то время как эскалация гражданской войны в футболе продолжилась. UEFA ясно дала понять, что считает невозможным, чтобы Инфантино и дальше руководил мировым футболом, после его роли в планах распродать чемпионат мира. В пятницу The Daily Telegraph написала, что женщина получила шестизначную сумму во время предполагаемых отношений с Инфантино, FIFA отвергла эти обвинения как «категорически неверные».

Аль-Джазира (Доха, Катар) FIFA осуждает «скоординированные» попытки подорвать позиции Инфантино на фоне углубления кризиса FIFA предостерегает от того, что она называет «скоординированными и продолжающимися попытками» подорвать авторитет президента Джанни Инфантино, заявляя, что попытки оспорить его руководство должны соответствовать уставу руководящего органа и демократическим процедурам. Это заявление последовало за сообщениями газеты The Daily Telegraph о выплатах, произведенных UEFA бывшей сотруднице, с которой, по утверждению издания, Инфантино состоял в интимных отношениях во время своего пребывания на посту генерального секретаря европейского руководящего органа. После кризисного совещания в Марокко в среду FIFA принесла извинения своим 211 ассоциациям-членам за ошибки в организации предлагаемого дополнительного этапа чемпионата мира и заявила, что ее руководство подтвердило свою полную поддержку Инфантино. Последствия этого инцидента бросили тень на попытку Инфантино переизбраться на четвертый срок на Конгрессе FIFA в Марокко в марте. Явный кандидат, который способен бросить ему вызов, пока не появился.

CNN (Атланта, США) UEFA подтвердила выплату бывшей сотруднице Инфантино на фоне опровержений слухов о романе С тех пор как две недели назад в прессу просочились спорные планы Инфантино и FIFA о продаже части коммерческих и операционных прав на чемпионат мира по футболу, руководящий орган мирового футбола оказался под огромным давлением, даже после того, как эти планы были отменены. Высокопоставленные чиновники FIFA выразили поддержку Инфантино после кризисного совещания в среду, но UEFA по-прежнему угрожает бойкотом будущих чемпионатов мира по футболу среди мужчин и женщин. Даже после отмены планов по распродаже билетов организация усилила эту угрозу, заявив, что ей необходимы гарантии того, что подобное больше не повторится.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик