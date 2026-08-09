В Сенате США заявили о вреде «адских санкций» против России

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность новых санкций против России. Помимо персональных мер против руководства РФ, законопроект вводит пошлины размером до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей.

Несмотря на поддержку «адских санкций» в Сенате, их одобрение Палатой представителей Конгресса не гарантировано. Критики законопроекта отмечают, что в случае его принятия главный удар придется по американской экономике и отношениям США с Китаем и Индией. Конгресс утратит возможность контролировать президента Трампа, который получит карт-бланш на ведение новых торговых войн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Главное в санкциях — не выйти на самих себя».