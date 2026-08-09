Фигуранты дела об афере с овечьей вакциной обжаловали приговор

“Ъ” стали известны подробности масштабной аферы, в ходе которой, по данным МВД, было похищено более 200 млн руб., выделенных Минобрнауки на разработку вакцины от заболевания овец. За совершение хищений условные и реальные сроки получили шесть фигурантов, среди которых бывший ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин, экс-сенатор Михаил Щетинин, а также биолог Алексей Шевелев. В защиту последнего выступило руководство ведущих исследовательских вузов.

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуд (МГС) поступили апелляционные жалобы на приговор Савеловского райсуда столицы от 11 марта 2025 года. Заседание в МГС должно было состояться 4 августа, но из-за неявки защитника было перенесено.

В соответствии с приговором экс-советник Минобрнауки, ведущий сотрудник Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП; ныне Российский биотехнологический университет) Роман Глушаков, ректор вуза Михаил Балыхин, бывший сенатор (2014–2018 годы) от Алтайского края, проректор по научной работе университета Михаил Щетинин, а также заведующий лабораторией Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Алексей Шевелев были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получив от четырех до семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Их арестовали в зале суда. Еще двое подсудимых — научный руководитель одного из заключительных этапов проекта Дмитрий Ковалев и экс-директор компании «Евро Пак» Ашот Карапетян — отделались условными сроками в четыре и пять лет и не стали обжаловать приговор.

В 2016 году в Краснодарском крае и Дагестане случились вспышки анаплазмоза у овец — заболевания крови с летальным исходом, переносчиками которого являются кровососущие насекомые: клещи, слепни, мухи и комары. В 2018 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки была выделена субсидия в размере 210 млн руб. на разработку вакцины против анаплазмоза для овец с участием Московского госуниверситета пищевых производств. Получателем субсидии, коммерческим партнером и соинвестором вуза стало расположенное в Люберцах ООО «Евро Пак», которое обязалось обеспечить дополнительное финансирование из собственных средств в размере не менее 100% размера субсидии, выделив еще 20% на обеспечение научно-исследовательских работ, а также создать опытно-производственную линию. Головным же исполнителем по договору стал университет. По данным управления УВД по Северному административному округу Москвы, получив в 2018–2020 годах тремя траншами субсидию в 210 млн руб., компания «Евро Пак» не выполнила условия соглашения, а бюджетные средства были похищены.

Фигуранты основного дела в ходе судебного процесса свою вину в хищениях отрицали. Подсудимые утверждали, что бюджетные деньги были потрачены по целевому назначению: разработка вакцины против анаплазмоза велась, а сам препарат был создан. Однако завершить проект, пройдя сертификационные испытания и этап регистрации лекарственного препарата, не удалось из-за вспыхнувшей в 2020 году пандемии коронавируса.

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