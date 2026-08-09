Золотое копытце

“Ъ” стали известны подробности масштабной аферы, в ходе которой, по данным МВД, было похищено более 200 млн руб., выделенных Минобрнауки на разработку вакцины от заболевания овец. За совершение хищений условные и реальные сроки получили шесть фигурантов, среди которых бывший ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин, экс-сенатор Михаил Щетинин, а также биолог Алексей Шевелев. В защиту последнего выступило руководство ведущих исследовательских вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуд (МГС) поступили апелляционные жалобы на приговор Савеловского райсуда столицы от 11 марта 2025 года. Заседание в МГС должно было состояться 4 августа, но из-за неявки защитника было перенесено.

В соответствии с приговором экс-советник Минобрнауки, ведущий сотрудник Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП; ныне Российский биотехнологический университет) Роман Глушаков, ректор вуза Михаил Балыхин, бывший сенатор (2014–2018 годы) от Алтайского края, проректор по научной работе университета Михаил Щетинин, а также заведующий лабораторией Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Алексей Шевелев были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получив от четырех до семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Их арестовали в зале суда. Еще двое подсудимых — научный руководитель одного из заключительных этапов проекта Дмитрий Ковалев и экс-директор компании «Евро Пак» Ашот Карапетян — отделались условными сроками в четыре и пять лет и не стали обжаловать приговор.

В 2016 году в Краснодарском крае и Дагестане случились вспышки анаплазмоза у овец — заболевания крови с летальным исходом, переносчиками которого являются кровососущие насекомые: клещи, слепни, мухи и комары. В 2018 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки была выделена субсидия в размере 210 млн руб. на разработку вакцины против анаплазмоза для овец с участием Московского госуниверситета пищевых производств. Получателем субсидии, коммерческим партнером и соинвестором вуза стало расположенное в Люберцах ООО «Евро Пак», которое обязалось обеспечить дополнительное финансирование из собственных средств в размере не менее 100% размера субсидии, выделив еще 20% на обеспечение научно-исследовательских работ, а также создать опытно-производственную линию. Головным же исполнителем по договору стал университет.

По данным управления УВД по Северному административному округу Москвы, получив в 2018–2020 годах тремя траншами субсидию в 210 млн руб., компания «Евро Пак» не выполнила условия соглашения, а бюджетные средства были похищены.

Деньги были выведены через счета подконтрольных соучастникам организаций и физических лиц под видом договоров поставок или выполнения услуг, а затем обналичены. При этом отчеты, направленные в Минобрнауки и компании-цензору ООО «Инконсалт К», которая сопровождает госпрограммы в сфере научной деятельности, были фиктивными, сочло МВД.

Организатором преступной группы, совершившей хищение, следствие назвало Романа Глушакова, работавшего когда-то в департаменте управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки. В дальнейшем он сам стал директором и учредителем «Евро Пака», выкупив компанию у Ашота Карапетяна, а по итогу процесса получил самый большой срок — семь лет колонии.

Фигуранткой расследования также стала заместитель отдела научных конкурсов МГУПП Светлана Панченко. Признав вину и дав показания на соучастников, она в 2024 году была осуждена на условный срок в четыре года. В апреле того же года глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства объявил о задержании участников хищения у Минобрнауки 210 млн руб., а ведомство разместило видеозапись очной ставки двух чиновниц, сознавшихся в получении откатов в размере 12–13 млн руб. за помощь в реализации проекта по получению субсидии на разработку вакцины. Обе, впрочем, по данным “Ъ”, были осуждены не за взяточничество, а за мошенничество и также условно.

Что касается фигурантов основного дела, то в ходе судебного процесса свою вину в хищениях все отрицали. Подсудимые утверждали, что бюджетные деньги были потрачены по целевому назначению: разработка вакцины против анаплазмоза велась, а сам препарат был создан. Однако завершить проект, пройдя сертификационные испытания и этап регистрации лекарственного препарата, не удалось из-за вспыхнувшей в 2020 году пандемии коронавируса.

В подтверждение своей позиции защитники подсудимых апеллировали к решению Арбитражного суда Московской области, который в 2022 году отклонил иск министерства к ООО «Евро Пак», отказав в расторжении соглашения и возврате 210 млн руб. Тогда суд констатировал, что Минобрнауки приняло работы по четырем из пяти этапов создания вакцины, а предъявляемые замечания к ответчику носили «незначительный» характер. Впрочем, с этим решением в 2023 году не согласился 10-й арбитражный апелляционный суд и иск министерства полностью удовлетворил.

В итоге Савеловский суд счел вину фигурантов доказанной.

Обжалуя приговор, их адвокаты указали, что выводы суда противоречат фактическим обстоятельствам дела. Так, защищавший автора поданной в Минобрнауки заявки по разработке вакцины доктора биологических наук Алексея Шевелева Алексей Губкин утверждает, что выводы суда о фиктивности выполненных работ опровергли как допрошенные в суде свидетели-ученые, заявившие, что участвовали в выращивании созданной культуры, так и независимые эксперты, привлекавшиеся самим министерством для проверки отчетности. Кроме того, результаты исследования опубликованы его подзащитным в авторитетном журнале «Генетика».

По словам адвоката, господин Шевелев, который является заслуженным ученым, заведующим лабораторией Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, был включен в состав коллектива Московского государственного университета пищевых производств временно и трудился до четвертого этапа работ, отвечая лишь за их научную часть. «Когда на четвертом и пятом этапах работ, по версии следствия, выводились деньги, он в проекте уже не был и за запуск опытной производственной линии не отвечал, однако получил по приговору суда шесть с половиной лет колонии»,— сказал “Ъ” адвокат.

Он добавил, что из 210 млн руб. на реализацию проекта исполнители реально получили из бюджета 170 млн руб., из них 50 млн руб. не были использованы и «должны были вернуться в бюджет». Адвокат просит приговор отменить, вернуть дело в прокуратуру или в районную инстанцию на новое рассмотрение. Если же Мосгорсуд на это не пойдет, то он просит назначить подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы.

В защиту ученого, по сведениям “Ъ”, выступили около десятка руководителей и сотрудников исследовательских институтов — докторов наук и профессоров, среди которых директор Института общей генетики им. Н. И. Вавилова Андрей Мисюрин и глава Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих. В нем представители научной общественности указали, что знают господина Шевелева как «ученого, посвятившего всю свою жизнь бескорыстному служению науке». Они выразили обеспокоенность в том, что участие ученых «в любых проектах с госфинансированием, реализуемых под руководством других исследователей» может представлять опасность привлечения к уголовной ответственности.

“Ъ” направил запрос в Минобрнауки, однако на момент публикации ответ не поступил.

Мария Локотецкая