Хуснуллин: в Крыму продолжается строительство большинства проектов

В Крыму продолжается строительство большинства проектов, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Если убрать и бюджетный стимул, экономике станет только хуже, — отметил он. — Поэтому большинство строек в Крыму идет, хотя какая-то часть и приостановлена».

Господин Хуснуллин подчеркнул, что власти не планируют отказываться от поддержки строительной отрасли, так как это негативно сказалось бы на экономике полуострова. Ситуация в Крыму остается тяжелой, правительство занимается ею в ежедневном режиме.

В июле власти Крыма снизили местным бизнесменам арендную плату в половину и более от ее первоначальной величины. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, льготы коснутся прежде всего гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, детских учреждений отдыха и оздоровления, кинотеатров.