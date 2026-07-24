В Крыму снизят аренду за госимущество для бизнеса

Власти Крыма снизили местным бизнесменам арендную плату в половину и более от ее первоначальной стоимости. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75% и 50% в зависимости от вида экономической деятельности… Срок действия мер поддержки — с 1 июля по 31 октября текущего года»,— отметил господин Аксенов.

По его словам, льготы коснутся прежде всего гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, детских учреждений отдыха и оздоровления, кинотеатров. Это также относится к предприятиям, которые занимаются животноводством, смешанным сельским хозяйством, производством пищевых продуктов и напитков. Все перечисленные выше виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня 2026 года. Дополнительных соглашений к действующим договорам аренды имущества заключать не нужно, расчеты будут производиться автоматически.

«Для иных видов экономической деятельности по ОКВЭД предусмотрено снижение арендной платы на 50%. В этом случае меры поддержки будут действовать с 1 июля по 30 сентября»,— добавил Сергей Аксенов. Он также рекомендовал органам местного самоуправления, в зависимости от ситуации в регионе, принять аналогичные меры поддержки предпринимателей, арендующих муниципальное имущество.

Ранее власти Севастополя ввели дополнительные меры поддержки для местного бизнеса, до конца сентября снизив арендную плату на землю и недвижимость на 75%, а также установив льготы для владельцев нестационарных торговых объектов.

Александр Дремлюгин, Симферополь