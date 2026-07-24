В Крыму снизят аренду за госимущество для бизнеса
Власти Крыма снизили местным бизнесменам арендную плату в половину и более от ее первоначальной стоимости. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75% и 50% в зависимости от вида экономической деятельности… Срок действия мер поддержки — с 1 июля по 31 октября текущего года»,— отметил господин Аксенов.
По его словам, льготы коснутся прежде всего гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, детских учреждений отдыха и оздоровления, кинотеатров. Это также относится к предприятиям, которые занимаются животноводством, смешанным сельским хозяйством, производством пищевых продуктов и напитков. Все перечисленные выше виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня 2026 года. Дополнительных соглашений к действующим договорам аренды имущества заключать не нужно, расчеты будут производиться автоматически.
«Для иных видов экономической деятельности по ОКВЭД предусмотрено снижение арендной платы на 50%. В этом случае меры поддержки будут действовать с 1 июля по 30 сентября»,— добавил Сергей Аксенов. Он также рекомендовал органам местного самоуправления, в зависимости от ситуации в регионе, принять аналогичные меры поддержки предпринимателей, арендующих муниципальное имущество.
Ранее власти Севастополя ввели дополнительные меры поддержки для местного бизнеса, до конца сентября снизив арендную плату на землю и недвижимость на 75%, а также установив льготы для владельцев нестационарных торговых объектов.
Меры по снижению арендной платы для бизнеса часто применяются властями различных регионов в ответ на экономические вызовы, такие как пандемия или другие кризисные ситуации. Например, власти Курской области в период локдауна предлагали снизить налог для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения в три раза и уменьшить ставку транспортного налога для перевозчиков на 30%. Владельцам недвижимости, снизившим арендную плату для арендаторов, предлагалось снижение налога на имущество на 25%. Также предоставлялась отсрочка арендной платы по государственному имуществу.
Подобные меры поддержки вводились и в других регионах. Так, в Краснодаре был утвержден план развития экономики, предусматривающий отсрочку по неналоговым платежам за аренду муниципального имущества, отмену штрафов и пеней по договорам размещения нестационарных торговых объектов, а также прорабатывалось снижение ставки арендной платы для промышленных предприятий с 2,5 до 1% от кадастровой стоимости. Власти Кузбасса планировали снизить налоги для бизнеса, пострадавшего от введения QR-кодов, а также поддержать владельцев торгово-офисной недвижимости, снизивших арендную плату для своих арендаторов, путем уменьшения налога на имущество. В Ростовской области планировалось продление льготы по арендной плате за пользование государственным имуществом для малого и среднего предпринимательства.