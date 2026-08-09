Тайвань готовится к тотальной блокаде со стороны Китая

На Тайване проходят масштабные военные учения с участием мирного населения. Учения «Ханьгуан-42» разбиты на фазы: командно-штабная прошла с 11 по 24 апреля, боевая началась 5 августа и продлится до 14 августа.

Хотя такие учения проводятся с 1984 года, сейчас слово «впервые» можно использовать многократно. К примеру, в них впервые задействовано сформированное 1 июля Командование прибрежных операций. Также впервые военные отработали перекрытие и оборону нового моста Даньцзян, расположенного в стратегически важном месте — на подступах к Тайбэю. В целом учения организованы по принципу «есть исходная ситуация, но нет заранее прописанного сценария»: ход событий зависит от действий КНР и реакции на них тайваньского командования.

При этом в учениях задействованы не только военные. Вечером 5 августа лидер Тайваня Лай Циндэ принял участие в тренировке экстренной эвакуации на случай попытки «обезглавливающего удара» (телекомпания CNN сравнила моделируемый сценарий с захватом американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале этого года). После сигнала о соответствующей угрозе Лай Циндэ в бронежилете и каске сел в бронетранспортер и в сопровождении эскорта охраны отправился в Национальный командный центр политического и военного управления — защищенный военный объект, предназначенный для высших чиновников. Любопытно, что от дворца вышли сразу три колонны — по всей видимости, чтобы запутать противника. Предшественники Лай Циндэ не раз отрабатывали подобные действия, но для нынешнего лидера, вступившего в должность в 2024 году, это было в новинку.

Тем временем 7 августа начались — и будут продолжаться в ближайшие дни — учения по устойчивости городской инфраструктуры и готовности жителей к воздушным атакам: тайваньцам приказано, услышав сирены, бежать в ближайшее укрытие. А 10 и 13 августа будут отрабатываться — и снова впервые — действия военных и гражданских служб Тайваня в условиях отключения мобильного интернета (точнее, скорость передачи данных в сетях 4G и 5G снизят примерно до 1% от обычной).

Столь широкий диапазон задач в рамках «Ханьгуан-42» не случаен. Американские военные аналитики указывают на концепцию «выведения мегаполиса (то есть Тайбэя.— “Ъ”) из строя во всех средах» — ее элементы описаны, например, в номере китайского журнала «Военное искусство» за март 2025 года. Суть концепции — «подчинение, а не разрушение»: морская блокада в сочетании с операциями, отрезающими город от снабжения и источников информации, плюс активность в соцсетях, нацеленная на гражданских — чтобы «манипулировать восприятием, разрушать социальную сплоченность» и в итоге склонить неприятеля к капитуляции.

Подробнее — в материале «Тайвань готовится ко всему».