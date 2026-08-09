Тайвань готовится ко всему

Тайваньские вооруженные силы и жители острова в эти дни отрабатывают действия на случай нападения со стороны КНР. В рамках завершающихся 14 августа учений уже прошли не только военные маневры, но и репетиция экстренной эвакуации тайваньского лидера Лай Циндэ. А 10 и 13 августа будут отработаны действия в условиях отключения сетей 4G и 5G. В Тайбэе считают нападение КНР вполне возможным. На этом фоне руководство Тайваня тревожит, что в Вашингтоне до сих пор так и не решили судьбу предназначенного острову пакета вооружений на $14 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chiang Ying-ying / AP Фото: Chiang Ying-ying / AP

Учения «Ханьгуан-42» разбиты на фазы: командно-штабная прошла с 11 по 24 апреля, боевая началась 5 августа и продлится до 14 августа. Хотя такие учения проводятся с 1984 года, сейчас слово «впервые» можно использовать многократно. К примеру, в них впервые задействовано сформированное 1 июля Командование прибрежных операций. Также впервые военные отработали перекрытие и оборону нового моста Даньцзян, расположенного в стратегически важном месте — на подступах к Тайбэю. В целом учения организованы по принципу «есть исходная ситуация, но нет заранее прописанного сценария»: ход событий зависит от действий КНР и реакции на них тайваньского командования.

При этом в учениях задействованы не только военные. Вечером 5 августа лидер Тайваня Лай Циндэ принял участие в тренировке экстренной эвакуации на случай попытки «обезглавливающего удара» (телекомпания CNN сравнила моделируемый сценарий с захватом американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале этого года). После сигнала о соответствующей угрозе Лай Циндэ в бронежилете и каске сел в бронетранспортер и в сопровождении эскорта охраны отправился в Национальный командный центр политического и военного управления — защищенный военный объект, предназначенный для высших чиновников. Любопытно, что от дворца вышли сразу три колонны — по всей видимости, чтобы запутать противника. Предшественники Лай Циндэ не раз отрабатывали подобные действия, но для нынешнего лидера, вступившего в должность в 2024 году, это было в новинку.

Тем временем 7 августа начались — и будут продолжаться в ближайшие дни — учения по устойчивости городской инфраструктуры и готовности жителей к воздушным атакам: тайваньцам приказано, услышав сирены, бежать в ближайшее укрытие. А 10 и 13 августа будут отрабатываться — и снова впервые — действия военных и гражданских служб Тайваня в условиях отключения мобильного интернета (точнее, скорость передачи данных в сетях 4G и 5G снизят примерно до 1% от обычной).

Столь широкий диапазон задач в рамках «Ханьгуан-42» не случаен. Американские военные аналитики указывают на концепцию «выведения мегаполиса (то есть Тайбэя.— “Ъ”) из строя во всех средах» — ее элементы описаны, например, в номере китайского журнала «Военное искусство» за март 2025 года. Суть концепции — «подчинение, а не разрушение»: морская блокада в сочетании с операциями, отрезающими город от снабжения и источников информации, плюс активность в соцсетях, нацеленная на гражданских — чтобы «манипулировать восприятием, разрушать социальную сплоченность» и в итоге склонить неприятеля к капитуляции.

В Тайбэе уверены, что угроза действительно существует. Агентство AFP процитировало неназванного тайваньского чиновника, который описал возможные дальнейшие действия Пекина как удушение, или «стратегию анаконды»: не дать острову получать снабжение, останавливая коммерческие суда.

Руководство Тайваня тревожит статистика появления вблизи острова кораблей береговой охраны КНР, а также спасательных и исследовательских судов (в июне — 263 случая, в то время как в мае было 200, а в июне 2025-го — всего 171). При этом китайские патрули теперь заметны и в водах к востоку от Тайваня, то есть уже со стороны Тихого океана. В Тайбэе опасаются среди прочего операций по разрыву подводных кабелей (поэтому, например, и отрабатываются действия на случай отключения интернета).

Комментируя китайское патрулирование, Тайбэй обвинял Пекин в провокации и «замаскированном экспансионизме». Госдепартамент США также заявил, что эти действия «глубоко дестабилизируют обстановку». И одними словами Вашингтон, похоже, не ограничивается. На днях министр обороны Тайваня Веллингтон Ку рассказал журналистам, что сотрудничество с США «гораздо теснее, чем можно себе представить: «Благодаря военным обменам мы получаем от США огромный объем практического боевого опыта». «Там, где это необходимо, появится гораздо больше "американских учителей английского". Но вы не сможете заметить их везде, где они работают»,— процитировала газета The Wall Street Journal министра, использовавшего распространенный на острове эвфемизм, позволяющий прямо не упоминать присутствие американских военных.

При этом ключевое решение Вашингтона пока так и не принято. Пакет вооружений на $14 млрд, включающий ракеты и перехватчики систем ПВО, уже несколько месяцев находится на рассмотрении администрации Дональда Трампа.

После поездки в Китай в мае этого года президент США назвал этот пакет «очень хорошим козырем на переговорах» с Пекином. В том же месяце в Пентагоне заявили, что продажа вооружений Тайваню приостановлена, чтобы обеспечить запасы оружия для американских сил в условиях войны с Ираном. Но подвижек нет до сих пор.

Газета South China Morning Post 5 августа процитировала конгрессмена Майкла Маккола, который, будучи на Тайване, выразил уверенность в том, что Трамп вскоре все-таки направит в Конгресс этот пакет на $14 млрд. Правда, то же издание указало на готовящийся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, который пройдет во второй половине сентября: «Вопрос Тайваня — жесткая красная линия для Пекина, и любая новая оружейная сделка может сорвать двусторонние переговоры».

Что же касается учений, то реакция Пекина оказалась вполне ожидаемой. Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь указал на то, что нынешние руководители острова «лишь изматывают людей и растрачивают их средства, наращивают вооружения, постоянно нагнетают страх перед войной и разжигают противостояние между двумя берегами пролива, тщетно пытаясь привязать простых жителей Тайваня к боевой колеснице "независимости Тайваня"». Однако, резюмировал Цзян Бинь, все эти сепаратистские замыслы обречены на провал.

Николай Амелин