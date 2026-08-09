Хуситы ударили беспилотником по НПЗ Saudi Aramco в Джизане

Составлено ИИ-Ассистентъ

20 июля 2026 года хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, что стало ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, контролируемому хуситами, который сорвал посадку иранского самолета. Атака на НПЗ Saudi Aramco в Джизане произошла спустя три дня после того, как йеменские хуситы нанесли ракетные удары по территории провинции. В тот же период, 28 июля, движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal, который, по их заявлению, нарушил морское эмбарго и проигнорировал предупреждения.

Ранее, 26 июля 2026 года, представитель хуситов Яхья Сариа заявлял об атаках на нефтяные объекты Saudi Aramco в портах Джизане и Янбу, где возле НПЗ в Джизане был зафиксирован большой столб дыма. 20 июля Яхья Сариа также сообщал о начале морской блокады Саудовской Аравии. Несколькими месяцами ранее, в марте 2026 года, НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре дважды подвергался попыткам атаки беспилотниками, но объекты не были повреждены, и поставки нефти не нарушались. Этот завод является крупнейшим НПЗ в Саудовской Аравии и возобновил работу 13 марта 2026 года после удара беспилотником 2 марта.