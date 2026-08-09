Хуснуллин назвал риском изменение правил выдачи семейной ипотеки до октября
Менять условия программы «Семейная ипотека» до 1 октября 2026 года было бы рискованно. Трудно просчитать последствия перерасчета, рассказал ТАСС зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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«Кроме того, администрация президента провела соцопрос, и люди говорят, что 6% их устраивают, а на большее они не готовы», — рассказал он.
Господин Хуснуллин предположил, что «имеет смысл сделать градацию», например, установить дополнительные льготы многодетным семьям. Однако необходимо учитывать возможности бюджета и состояние рынка. Нагрузка на бюджет из-за ставки ЦБ огромная, добавил зампредседателя.
По словам господина Хуснуллина, когда изменения по семейной ипотеке хотели провести в начале лета, выяснилось, что даже на действующих условиях россияне стали брать меньше кредитов. Это является серьезным сигналом, добавил он.
После октября власти планируют дифференцировать ставки в зависимости от количества детей в семье. При этом сроки кредитования по новым ставкам могут сократить вдвое, а максимальные размеры кредита для большинства семей, наоборот, увеличить.
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Власти России перенесли вступление в силу новых правил по программе «Семейная ипотека» на три месяца, с 1 июля на 1 октября 2026 года, чтобы более детально проработать социально значимую программу. В центре обсуждения остаются величина ставок и размер лимитов в зависимости от количества детей в семье. При этом ранее ужесточение условий выдачи семейной ипотеки под 6% произошло с 1 февраля 2026 года, когда стало возможно получить только один такой кредит на семью.
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин считает, что изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования и нанесут удар по строительному рынку, что может привести к рискам для отрасли. По его словам, запас прочности у строителей и девелоперов исчерпан, и дальнейшее давление создаст риски для всей отрасли. С 2024 года отрасль выбрала весь свой запас прочности.