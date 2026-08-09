Хуснуллин назвал риском изменение правил выдачи семейной ипотеки до октября

Менять условия программы «Семейная ипотека» до 1 октября 2026 года было бы рискованно. Трудно просчитать последствия перерасчета, рассказал ТАСС зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Кроме того, администрация президента провела соцопрос, и люди говорят, что 6% их устраивают, а на большее они не готовы», — рассказал он.

Господин Хуснуллин предположил, что «имеет смысл сделать градацию», например, установить дополнительные льготы многодетным семьям. Однако необходимо учитывать возможности бюджета и состояние рынка. Нагрузка на бюджет из-за ставки ЦБ огромная, добавил зампредседателя.

По словам господина Хуснуллина, когда изменения по семейной ипотеке хотели провести в начале лета, выяснилось, что даже на действующих условиях россияне стали брать меньше кредитов. Это является серьезным сигналом, добавил он.

После октября власти планируют дифференцировать ставки в зависимости от количества детей в семье. При этом сроки кредитования по новым ставкам могут сократить вдвое, а максимальные размеры кредита для большинства семей, наоборот, увеличить.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Семейную ипотеку” оставили на осень».