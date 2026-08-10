Сегодня исполняется 70 лет олимпийскому чемпиону по велоспорту Сергею Сухорученкову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сухорученков

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Сергей Сухорученков

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Его поздравляет первый вице-президент Федерации велосипедного спорта РФ, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов:

— Уважаемый Сергей Николаевич! От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем! Как спортсмен, прошедший большой путь и знающий цену каждой секунде на трассе, особенно ценю и понимаю, какой колоссальный труд стоит за Вашей олимпийской победой. Ваш вклад в развитие велоспорта невозможно переоценить. Мне всегда было важно видеть, что наши легенды не уходят из спорта, а продолжают отдавать ему себя — в наставничестве, в поддержке молодых ребят, в сохранении традиций. Спасибо за Ваш пример, за Вашу преданность делу и за ту планку, которую Вы задали для всех нас.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»