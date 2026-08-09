Министр обороны Финляндии сообщил об отказе передать Киеву ракеты ПВО

Финляндия не будет передавать по требованию Украины ракеты к системам ПВО Patriot. Об этом рассказал финский министр обороны Антти Хяккянен, его цитирует газета Ilta-Sanomat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

«Мы сделали все, что могли, — сказал он. — Но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны».

По словам господина Хяккянена, на текущий момент главным вопросом политики европейской безопасности стали темпы выпуска продукции американским ВПК. Министр отметил, что в этом вопросе «много бюрократии и инертности». Политик посоветовал Пентагону «предпринять решительные меры, чтобы ускорить производство» военной продукции.

7 августа бывший президент Финляндии Саули Ниинисте призвал страны Евросоюза вступить в диалог с Россией. Он считает, что стороны должны обсудить две темы: архитектуру безопасности в Европе и то, как стороны будут уживаться друг с другом после окончания украинского конфликта.