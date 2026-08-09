Reuters: демократы готовят расследования против Трампа после выборов

Представители Демократической партии разрабатывают стратегию расследований в отношении компаний, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Политики обсуждают использование слушаний, повесток и запросов документов для получения информации от структур, связанных с господином Трампом. Демократы надеются, что подобное расследование окажется эффективнее, чем прямое противостояние с Белым домом, рассказали собеседники агентства.

«Мы не собираемся делать это для импичмента. Никто не хочет провального голосования в первый же день. Основное внимание уделяется созданию доказательной базы через расследования», — рассказал высокопоставленный помощник демократов.

Из статьи следует, что сейчас республиканцы обладают контролем над Палатой представителей. Однако опросы предсказывают демократам получение большинства после ноябрьских выборов. Победа даст им право выдавать повестки, требовать документы и проводить слушания.

В статье упоминаются компании Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock и структуры бизнесмена Илона Маска из-за их контрактов и связей с администрацией США. Окончательный список целей не утвердили, расследование пока не началось. Однако известно, что демократы намерены изучить контракты Министерства внутренней безопасности, финансирование строительства бального зала в Белом доме и предполагаемые схемы «плати за доступ».

В июне The Wall Street Journal написал, что господин Трамп планирует убедить конгрессменов принять резолюцию об аннулировании импичментов во время его первого президентского срока. Резолюция позволит политику заявить о символической победе в этом вопросе.

За первый президентский срок господину Трампу объявляли импичмент два раза. Сначала его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Второй случай был связан с обвинениями в подстрекательстве к мятежу после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. И в первом, и во втором случае Дональд Трамп был оправдан.