WSJ: Трамп хочет убедить Конгресс аннулировать его импичменты

Президент США Дональд Трамп планирует убедить конгрессменов принять резолюцию об аннулировании импичментов во время его первого президентского срока. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, продвигаемая Белым домом резолюция позволит американскому президенту заявить о символической победе в этом вопросе. Юридически инициатива будет иметь мало значения — Конституция США не предусматривает механизмов отмены или аннулирования импичмента.

«Нет ничего удивительного в том, что здравомыслящие люди признают эти фиктивные попытки и заинтересованы в отмене тех позорных действий»,— сказал пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон.

За первый президентский срок Дональду Трампу объявляли импичмент дважды. В первый раз его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Второй случай был связан с обвинениями в подстрекательстве к мятежу после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. В обоих случаях господин Трамп был оправдан и ему удалось избежать отстранения от должности.