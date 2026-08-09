BBC сообщил о местоположении исчезнувшего в 2024 году бывшего главы сирийской разведки

Бывший глава сирийской разведки Хуссам Лука, предположительно, находится в России. Его возможное местонахождение в РФ установили благодаря контактам в записной книжке, которую нашли в дамасской резиденции, пишет BBC.

Господин Лука исчез после свержения Башара Асада в 2024 году. Спустя некоторое время военные обнаружили у него дома записную книжку со 155 контактами — от врачей до военных чиновников и родственников. Журналисты проверили номера из найденного блокнота. Один из этих контактов, «разыскиваемый новым сирийским правительством из-за его тесных связей с режимом Башара Асада» дал журналистам BBC номер телефона Хуссама Луки. Номер телефона, что помогло организовать разговор.

«В моей ситуации я не могу рисковать, разговаривая по телефону», — ответил господин Лука, назвав «сложной» встречу с журналистами за пределами России.

Издание также получило второй номер, который, предположительно, принадлежит бывшему главе сирийской разведки. Журналистам удалось отследить его местоположение в Подмосковье. Информацию о том, что господин Лука проехал через Ливан по российскому паспорту, но с другим именем, подтвердил изданию источник в ливанском правительстве.

Башар Асад возглавлял Сирию с 2000 по 2024 год. Он был вынужден покинуть страну после захвата Дамаска коалицией исламистских группировок в начале декабря 2024 года. Вскоре экс-президент вместе с семьей получил политическое убежище в России.

Хуссам Лука возглавлял Главное управление безопасности Сирии при Башаре Асаде. Ему дали прозвище «Паук» за обширную сеть информаторов. Генпрокурор Сирии Хасан аль-Турба рассказал BBC, что правительство подало иск против господина Луки. Политика обвинили в «умышленном убийстве, пытках и смерти в результате пыток».

Подробнее — в материале «Ъ» «Асадок остался».