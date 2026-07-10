Асадок остался

К взрывам в Дамаске, которые прогремели 7 июля во время визита французского президента Эмманюэля Макрона, могут быть причастны люди из окружения бывшего президента Сирии Башара Асада, нашедшие убежище в России. Такую версию рассматривают сирийские правоохранительные органы, расследующие обстоятельства теракта. Если она подтвердится, то, как предполагает знакомый с ситуацией сирийский источник “Ъ”, руководство Сирии, скорее всего, обратится к РФ с просьбой повлиять на сирийскую эмиграцию, заставив ее прекратить подрывную деятельность против нынешних властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва в Дамаске, 7 июля

Фото: Omar Albam / AP Последствия взрыва в Дамаске, 7 июля

Фото: Omar Albam / AP

Два взрыва, прогремевшие 7 июля в Дамаске во время исторического визита Эмманюэля Макрона, могли быть организованы при участии людей из окружения Башара Асада, бежавших в Россию после смены власти в Сирии в декабре 2024 года. О том, что такую версию изучают сирийские правоохранительные органы, со ссылкой на источники сообщило эмиратское издание The National. По его данным, Дамаск подозревает в финансировании теракта кузена Асада — Рами Махлуфа, бывшего магната, который в 2025 году, находясь за рубежом, объявил о планах сформировать в Сирии алавитское ополчение численностью 150 тыс. человек, чтобы противостоять новому сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа и его сторонникам.

Предполагаемой целью взрывов в столице, которые привели к гибели одного человека, собеседники The National называют попытку подорвать международный авторитет Сирии.

Свидетельством его укрепления был призван стать визит президента Макрона — первого с декабря 2024 года западного лидера, прибывшего в Сирию. «Им (организаторам нападения в Дамаске.— “Ъ”) не надо было убивать людей, а нужно было подобраться достаточно близко (к Макрону.— “Ъ”) и продемонстрировать, что в Сирии царит нестабильность»,— заявил источник The National в сирийских органах безопасности.

Напомним, в день переговоров между лидерами Сирии и Франции в Дамаске взорвались самодельные взрывные устройства, установленные на расстоянии около 10 м друг от друга. Они сдетонировали в тот момент, когда их пытались обезвредить сотрудники правоохранительных органов. Следствие полагает, что теракты во время поездки Макрона пыталась совершить та же ячейка, которая организовала мощный взрыв 2 июля в кафе, расположенном рядом с дамасским Дворцом правосудия — местом, где с апреля проходят слушания по делам бывших соратников Башара Асада. Нападение 2 июля привело к гибели десяти человек, большинство из которых юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Yamam al Shaar / Reuters Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Yamaam Al Shaar / Reuters Фото: Yamaam Al Shaar / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Yamam al Shaar / Reuters Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Yamaam Al Shaar / Reuters Фото: Yamaam Al Shaar / Reuters

После того как французский лидер покинул Сирию, правоохранительные органы задержали как минимум 30 человек, среди которых, по данным сирийских СМИ, есть бывшие функционеры режима Асада. «Ячейка, ответственная за террористические взрывы, нацеленные на Дамаск, теперь находится в наших руках,— проинформировал вечером 9 июля в соцсети X глава Министерства внутренних дел Сирии Анас Хаттаб.— После завершения расследования мы раскроем общественности все личности ее членов, их роли и все связи».

Если версия о причастности к взрывам укрывшихся в России сирийских эмигрантов подтвердится, то администрация Ахмеда аш-Шараа с большой вероятностью обратится к Москве с просьбой повлиять на окружение Асада. Об этом заявил “Ъ” сирийский источник, знакомый с ситуацией.

«В то, что Россия согласится на экстрадицию деятелей прежнего режима (как того требовал аш-Шараа в начале своего правления.— “Ъ”), в Дамаске уже мало кто верит, но запрет на их активность можно было бы ужесточить»,— говорит источник. Он имеет в виду условия, на которых, как признавали российские дипломаты, Башар Асад и его семья получили убежище в России,— это полный отказ от какой-либо политической активности.

По данным “Ъ”, часть бывших сирийских функционеров обладала активами в ОАЭ и имела возможность осесть там после краха режима Асада, однако многое в их планах изменила война на Ближнем Востоке: на заре американо-израильской операции Иран обрушил на Эмираты самые массированные удары, лишив аравийское государство традиционного статуса «безопасной гавани». Так что Россия пока остается предпочтительным для представителей прежнего сирийского режима местом для жизни.

Впрочем, источник “Ъ” затруднился ответить, находится ли в России подозреваемый в финансировании терактов Рами Махлуф.

На законодательном уровне в Сирии закреплен принцип «правосудия переходного периода» — де-факто механизм преследования членов бывшей элиты, причастных к военным преступлениям и политическим репрессиям времен гражданского конфликта 2011–2024 годов. Башар Асад и его бывшее окружение представляют в этом плане главный интерес для сирийских органов правосудия. Но если в первые месяцы после смены власти в Дамаске тема экстрадиции господина Асада и его ближайших соратников из России в Сирию остро стояла перед Ахмедом аш-Шараа, то впоследствии его команда занялась другими вопросами, напомнил сирийский источник “Ъ”.

Собеседник “Ъ” не исключил, что поддерживать тему преследования бывшего президента Сирии и его соратников господин аш-Шараа вынужден из-за давления сторонников жесткой линии в собственном окружении — в основном это выходцы из бывших антиправительственных группировок радикального толка, стремящихся любой ценой отомстить бывшему противнику.

Нил Кербелов