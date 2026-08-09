JAAC: во время протестов в пакистанском Кашмире погибли 89 человек
С момента начала демонстраций, проходящих в подконтрольном Пакистану регионе Азад-Кашмир, погибли 89 человек, заявили в Объединенном народном комитете действий (JAAC), который возглавляет массовые протесты против местного правительства. По утверждению организации, только с конца июля, когда в регионе начались выборы в местный парламент, которые растянулись на несколько недель, было убито больше 40 протестующих.
Протесты в Азад-Кашмире происходят с начала июня. Демонстранты выступают за автономию и вывод федеральных войск из региона. Бунт вызван давним политическим бесправием и высоким уровнем безработицы, пишет Financial Times. У подконтрольной Пакистану территории есть свои президент и премьер-министр, однако ключевые решения принимаются в Исламабаде, отмечает издание.
В попытке сдержать распространение волнений власти в регионе ввели комендантский час, отключили интернет и ограничили работу журналистов. Исламабад объявил протестующих радикалами, действующими в интересах Индии. В начале лета деятельность JAAC запретили за «причастность к терроризму» после того, как организация призвала к маршу протеста в попытке заставить правительство пойти на политические и экономические уступки.
Подробнее — в материале «Ъ» «Взрывоопасный Пакистан».
2 августа 2026 года в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошел теракт, унесший жизни 14 человек и ранивший более 20, в то время как рядом проходил митинг против роста террористической активности. Это событие произошло на фоне общей эскалации насилия в Пакистане и обострения отношений с соседними странами. Накануне седьмой годовщины отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир, 5 августа 2019 года, в контролируемой Пакистаном части Кашмира также прошли массовые акции протеста, при подавлении которых погибли десятки мирных граждан.
Власти Пакистана заявили, что 27 и 28 июля пакистанские силы убили 35 безоружных мирных кашмирских протестующих, включая женщин и детей, в управляемом Пакистаном Кашмире. Согласно заявлению организации Объединенный комитет народных действий (JAAC), многие получили тяжелые огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии. Отмечается, что организация JAAC действует на территории контролируемой Пакистаном части Кашмира и запрещена там.
Ранее, 31 января 2026 года, в провинции Белуджистан произошли столкновения между боевиками «Армии освобождения Белуджистана» (АОБ) и силами безопасности, в результате которых погибли более 80 человек. Пакистанские власти обвинили Индию в поддержке этих боевиков. В начале марта 2026 года Пакистан направил войска в гималайскую область Гилгит-Балтистан и ввел комендантский час из-за протестов против обстрелов Ирана, во время которых погибли 14 человек, включая одного солдата.