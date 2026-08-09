JAAC: во время протестов в пакистанском Кашмире погибли 89 человек

С момента начала демонстраций, проходящих в подконтрольном Пакистану регионе Азад-Кашмир, погибли 89 человек, заявили в Объединенном народном комитете действий (JAAC), который возглавляет массовые протесты против местного правительства. По утверждению организации, только с конца июля, когда в регионе начались выборы в местный парламент, которые растянулись на несколько недель, было убито больше 40 протестующих.

Протесты в Азад-Кашмире происходят с начала июня. Демонстранты выступают за автономию и вывод федеральных войск из региона. Бунт вызван давним политическим бесправием и высоким уровнем безработицы, пишет Financial Times. У подконтрольной Пакистану территории есть свои президент и премьер-министр, однако ключевые решения принимаются в Исламабаде, отмечает издание.

В попытке сдержать распространение волнений власти в регионе ввели комендантский час, отключили интернет и ограничили работу журналистов. Исламабад объявил протестующих радикалами, действующими в интересах Индии. В начале лета деятельность JAAC запретили за «причастность к терроризму» после того, как организация призвала к маршу протеста в попытке заставить правительство пойти на политические и экономические уступки.

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