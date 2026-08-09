МИД РФ: Черногория не уточнила новые правила въезда для россиян после 31 октября

Официальных разъяснений о том, какие именно правила въезда для россиян будут действовать с 1 ноября в Черногории, власти страны до сих пор не предоставили. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Российский дипломат сказал, что при любых изменениях необходимо соблюдать юридические процедуры, прописанные в действующем двустороннем соглашении о взаимных поездках граждан. «Но, похоже, черногорские власти сделали свой выбор»,— сообщил господин Пилипсон в интервью ТАСС.

Правительство Черногории 24 июля приняло решение, согласно которому граждане России и Белоруссии могут въезжать в страну без виз только до 31 октября 2026 года. Отмена безвиза необходима Подгорице для вступления в Евросоюз.

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