Александрова обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Торонто обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keito Newman / The Canadian Press / AP Фото: Keito Newman / The Canadian Press / AP

Игра длилась почти два с половиной часа. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

В четвертьфинале 29-летняя уроженка Челябинска встретится с победительницей матча между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и американкой Амандой Анисимовой.