На Дунае пустили ко дну четыре баржи ради работы румынской АЭС

В дунайском рукаве Бала затопили четыре баржи, чтобы перенаправить часть воды в русло, питающее румынскую атомную электростанцию Чернаводэ. Власти Румынии пошли на это из-за резкого снижения уровня воды в Дунае, произошедшего из-за засухи: АЭС не хватает воды для охлаждения генераторов. Об операции сообщило госучреждение «Румынские воды» в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По оценкам специалистов, на Старом Дунае сразу после развилки ожидается повышение уровня воды на 6–7 см, а в районе АЭС — на 2–4 см. Первые результаты операции рассчитывают оценить к началу недели.

Несколько дней назад, чтобы увеличить приток воды к АЭС, военные подорвали часть скалы в рукаве Бала, чтобы сформировать искусственный подводный порог. Как сказала представитель «Румынских вод» Ана Мария Аджиу, уровень воды в Дунае несколько поднялся, однако ситуация все еще остается сложной.

Подробнее об обмелении реки — в материале «Ъ» «Европа осталась без Дуная».