Железнодорожники никак не поедут

В третьем туре чемпионата России по футболу снова недосчитался очков «Локомотив», который дома не сумел одолеть «Акрон», добившись только нулевой ничьей. Железнодорожники на стартовом отрезке потеряли уже семь баллов из девяти. У ЦСКА положение получше, но и ему не удалось победить на своем поле «Ростов» — 0:0. В итоге армейцы пропустили вперед «Балтику», которая обыграла в гостях «Крылья Советов» — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч третьего тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Акрон» (Тольятти)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Матч третьего тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Акрон» (Тольятти)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Домашний матч с «Акроном» был хорошей возможностью для «Локомотива» одержать первую победу в сезоне, ведь соперник вообще ужасно начал его, потерпев три поражения на старте чемпионата и Кубка России с общим счетом 1:11. Тем более что железнодорожники в недавней кубковой встрече с ЦСКА показали, что они скорее живы, проявив характер и отыгравшись на последних минутах основного времени, хотя потом все равно уступили по пенальти.

Правда, команду Михаила Галактионова по-прежнему преследуют кадровые проблемы. В той же игре с армейцами повреждение еще получил Александр Руденко, который сейчас все же попал в заявку. При этом в нападение вместо Вадима Ракова главный тренер красно-зеленых поставил 18-летнего Владислава Голубева. Также в стартовом составе появился его ровесник Илья Еремеев, действующий на позиции опорного полузащитника.

Москвичи пытались действовать с позиции силы, но это у них не очень-то получалось.

Даже у такого креативного трио, как Алексей Батраков, Сергей Пиняев и Зелимхан Бакаев, практически не держался мяч. Более того, хозяева давали играть «Акрону», который постепенно почувствовал уверенность и захватил инициативу. Гостям не хватало только ударов, а когда Константин Марадишвили пробил верхом на технику, голкипер Илья Лантратов был к этому готов. Но в конце первого тайма железнодорожникам повезло, что тот же Марадишвили угодил в штангу, когда активный Жилсон Беншимол отдал ему проникающий пас в штрафную площадь. Тут же с противоположного фланга к воротам Лантратова прорвался Арсений Дмитриев и промахнулся в ситуации, которую иначе как голевой не назовешь.

«Локомотив» до перерыва создал всего один острый момент на стандарте, и тот из положения вне игры у защитника Лукаса Фассона. Очевидно, что после такого тайма ему требовались перестановки. Как говорят в подобных случаях, тренер явно не угадал с составом, понадеявшись на тот вариант, который переломил кубковый матч с ЦСКА. Тем не менее в раздевалке Галактионов ограничился лишь устными коррективами и, видимо, сумел встряхнуть подопечных, которые агрессивно начали вторую половину встречи. Голубев даже мог открыть счет с передачи Батракова, но промедлил, и Родригу Эшковал успел его заблокировать. Португальский защитник «Акрона» еще накрыл Бакаева, а Батраков проверил бдительность вратаря Виталия Гудиева издали. Куда опаснее бил Еремеев, и после рикошета от Эшковала мяч прокатился рядом со штангой.

На усиление Галактионов выпустил Ракова и Руденко, а тем временем болельщики столичного клуба принялись скандировать кричалку с требованием усилить команду новыми футболистами. Несмотря на более качественный футбол во втором тайме, железнодорожники продолжали играть с огнем и рисковали нарваться на какой-нибудь шальной гол, как в эпизоде с навесом Дмитриева, когда мяч стукнулся о перекладину. Сами же они никак не могли пробить даже не столько Гудиева, сколько Эшковала, который отразил гораздо больше ударов. Хотя Александр Сильянов, наверное, должен был с закрытыми глазами замыкать прострел Бакаева. А в концовке хозяев выручил Лантратов, когда в нижний угол выстрелил новичок тольяттинцев Дуду Родригес. «Локомотив» сыграл с «Акроном» 0:0 и потерял уже семь очков, набрав лишь два.

После того как ЦСКА и «Ростов», что называется, поменялись кругами из-за ремонта на домашней арене южан, армейцы проводили третий матч подряд на своем поле.

А для команды Джонатана Альбы это была и вовсе уже четвертая встреча кряду в гостях на старте сезона с учетом кубкового турнира. Причем если бы не досадная осечка в Оренбурге, когда она в большинстве упустила победу и даже ничью, выездное турне складывалось для нее весьма удачно, и в сумме ей удалось забить девять голов. Впрочем, с таким сильным противником, как ЦСКА, ростовчане еще не пересекались.

Тем не менее и на «ВЭБ Арене» они абсолютно не тушевались. Ни о каком стартовом натиске со стороны хозяев не было и речи. Разве что Кирилл Глебов имел перспективный момент, однако ошибся при обработке передачи Лусиано Гонду. Кроме того, Матвей Кисляк бил издалека, но голкипер Рустам Ятимов справился с неприятным отскоком от газона, а потом армеец еще раз размял его. Притом что вратарь красно-синих Владислав Тороп стоял практически без дела, гости нередко заглядывали в его штрафную. Мягко говоря, скудный на события первый тайм завершился ударом Гонду, который тоже пришелся в Ятимова, и вполне логично закончился вничью 0:0.

В перерыве Альба произвел замену Максима Мухина на Олакунле Олусегуна, и ростовчане заиграли интереснее. Москвичи уже по ходу матча также освежили кадры, рассчитывая, что, может, у Матии Поповича и Тамерлана Мусаева получится сделать разницу. А ее едва не сделал полузащитник гостей Иван Комаров, который в течение короткого промежутка времени дважды угрожал воротам, и Тороп, особенно в первом случае, блеснул мастерством.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов быстро использовал весь лимит замен, но лучше атаковал по-прежнему «Ростов». Непонятно, как Роналдо не реализовал момент, который организовал тот же Комаров. Техника неожиданно подвела бразильца, и он просто ковырнул мяч в направлении Торопа. А еще центральный защитник хозяев Кирилл Данилов принял на себя мощный и вроде бы точный удар Комарова, который так и ушел с поля без гола. Когда же Роналдо приложился из-за штрафной, снова на месте оказался Тороп. Желто-синие были ближе к победе, но, наверное, и ничья в Москве их не сильно расстроила. А вот армейцы вряд ли могут быть довольны таким результатом, ведь их опередила «Балтика», обыгравшая в Самаре «Крылья Советов» — 2:0. Калининградцы с шестью очками поднялись на четвертое место, а ЦСКА с пятью баллами пока шестой.

Александр Ильин