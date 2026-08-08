«Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» в третьем туре РПЛ

Московский «Локомотив» не смог одержать первую победу в новом сезоне РПЛ, сыграв вничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче третьего тура. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После трех туров «Локомотив» набрал два очка и занимает десятое место в таблице. «Акрон» с одним баллом идет 14-м.

В первых двух турах москвичи проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2) и сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). В Кубке России команда также уступила ЦСКА в серии пенальти.

В следующем туре «Локомотив» 14 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Акрон» 15 августа встретится в гостях с «Родиной».