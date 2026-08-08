Страсти по великой восьмерке

В Подмосковье состоялся восьмой розыгрыш Кубка Овечкина — турнира среди хоккеистов до 12 лет, который проходит с 2018 года и носит имя лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги. Перед началом финала Александр Овечкин принял участие в показательном матче звезд. Учитывая номер, под которым выступает легенда мирового хоккея, эта встреча завершилась с символическим счетом — 8:8. А главный приз самого турнира достался юным спортсменам московского «Спартака», забросившим четыре безответные шайбы в ворота соперников из ярославского «Локомотива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал «Кубка Овечкина» среди хоккеистов до 12 лет между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Финал «Кубка Овечкина» среди хоккеистов до 12 лет между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Подмосковные болельщицы разных поколений, которые утром 8 августа в изобилии фланировали по кулуарам 7-тысячной арены «Мытищи», встречали всероссийский День физкультурника в свитерах «Вашингтон Кэпиталс» с номером 8. Финал Кубка Овечкина — турнира среди юных хоккеистов не старше 12 лет, который с 2018 года проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и с тех пор не состоялся лишь однажды, в ковидном 2020-м, как и ожидалось, собрал аншлаг.

К встрече с живой легендой мирового спорта готовились пунктуально.

На ледовой площадке кружком с надписью «офис Ови» было специально обозначено место, откуда знаменитый форвард чаще всего продолжает поражать чужие ворота.

Правда, в матче звезд, в котором команде Овечкина противостояла команда его хорошего товарища по сборной Ильи Ковальчука, шайбы забрасывались из других точек.

Товарищеская встреча, в которой одним из партнеров 7-летнего Сергея Овечкина, старшего сына главного героя дня, был 68-летний Вячеслав Фетисов, а футболисту Александру Мостовому противостоял фигурист Евгений Плющенко, закончилась с символическим счетом — 8:8. Вничью — 2:2 — друзья-соперники завершили и серию из шести буллитов.

На традиционной пресс-конференции, куда вместе с Овечкиным по его просьбе пришел один из участников матча Андрей Аршавин, говорилось о планах вернуть турниру статус международного (год назад в нем принимало участие минское «Динамо-Джуниверс»).

Не исключено, что это удастся сделать уже через год. Пока же организаторы могут записать себе в актив тот факт, что, по словам Андрея Воробьева, за восемь лет в соревнованиях приняли участие 118 команд и более 2 тыс. хоккеистов. В завершение пресс-конференции Овечкин получил «Серебряную лань» — приз одному из десяти лучших спортсменов 2025 года. Эту награду президент Федерации спортивных журналистов России Дмитрий Тугарин вручил ему по итогам голосования с участием 302 своих коллег.

Ну а затем состоялся финал, в котором встретились московский «Спартак» и ярославский «Локомотив» — лучшие из 24 команд, принимавших участие в Кубке Овечкина, проходившем с 1 по 8 августа на ледовых площадках Красногорска и Мытищ. Со счетом 4:0 победили юные красно-белые, в составе которых отличились Даниил Чугаев, Егор Бугаев, Егор Цой и Елисей Новиков. Это уже вторая победа спартаковцев в турнире. И не было для них в этот день большего счастья, чем получить из рук своего кумира трофей. К поздравлениям чемпионов присоединился партнер турнира — благотворительная программа «ДоброFON», вручившая юным спортсменам смартфоны iPhone 17 Pro Max.

Евгений Федяков