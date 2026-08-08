Евгений Кузнецов перешел в ХК «Сибирь»

Воспитанник челябинского клуба «Трактор», нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт на один год с ХК «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Евгению Кузнецову 34 года. С 2014 по 2024 год он играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз», а в составе столичного клуба выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Летом 2024 года вернулся в КХЛ, подписав соглашение со СКА из Санкт-Петербурга. «Трактор» предлагал Евгению Кузнецову контракт на этот год, однако игрок снова выбрал другой клуб.