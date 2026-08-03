Челябинский «Трактор» предложил контракт Евгению Кузнецову

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин сообщил о направлении официального предложения о контракте нападающему Евгению Кузнецову. По словам руководителя клуба, основные условия соглашения и будущая роль игрока в команде уже обозначены и согласованы с генеральным менеджером Алексеем Волковым и главным тренером. Об этом сообщает «РБ-спорт». Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в челябинском хоккейном клубе.

Иван Савин подчеркнул, что ведет переговоры с господином Кузнецовым напрямую, без участия посредников. В клубе рассчитывают, что авторитет игрока помогжет в формировании конкурентного коллектива и поддержке молодых хоккеистов системы.

«Мы заинтересованы в подписании Кузнецова и уже провели несколько встреч. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения»,— заявил Иван Савин в интервью «РБ Спорт».

По информации руководства челябинцев, на текущий момент «Трактор» является единственным клубом из числа претендентов на высокие места в КХЛ, сделавшим официальное предложение форварду. Напомним, два года назад Евгений Кузнецов уже вел переговоры с челябинским клубом, однако в итоге сделал выбор в пользу петербургского СКА. В НХЛ нападающий выступал за «Каролину Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз», в которой выиграл первый и единственный в истории «Вашингтона» кубок Стэнли. В составе сборной России форвард дважды становился чемпионом мира.

Евгений Рыженьков