Нынешние власти Грузии проводят прагматичную политику, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Однако, по его мнению, урон, нанесенный действиями экс-президента Михаила Саакашвили, будет чувствоваться еще долго.

«Я бы не сказал, что Грузия от пережитого шока оправилась... Выводы, безусловно, сделаны. Сегодня Тбилиси проводит прагматичную политику. Но урон, нанесенный действиями преступного режима, будет чувствоваться еще долго»,— сказал господин Медведев «РИА Новости».

Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией начался в ночь на 8 августа 2008 года после обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Россия ввела в регион свои подразделения. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинские силы из Южной Осетии. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что правящая при Михаиле Саакашвили партия «Единое национальное движение» начала войну в Южной Осетии по заданию извне.

Саакашвили сейчас отбывает срок в 12,5 лет заключения. Бывший глава государства признан виновным в незаконном пересечении границы при возвращении на родину в 2021 году. Власти Грузии также возложили на него ответственность за «развязывание войны 2008 года».