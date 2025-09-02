Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Грузинская мечта» нашла виновного

Михаилу Саакашвили пригрозили пожизненным заключением, а его партии — запретом

Власти Грузии возложили ответственность за «развязывание войны 2008 года» на бывшего президента Михаила Саакашвили, отбывающего сейчас многолетнее тюремное заключение. Это следует из доклада специальной парламентской комиссии по «расследованию преступлений режима Саакашвили». В правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) дали понять, что теперь экс-президента могут судить за «измену родине». Кроме того, власти планируют добиться запрета его партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Фото: Shakh Aivazov / AP

Фото: Shakh Aivazov / AP

О «преступлениях режима Саакашвили» подробно рассказано в заключении специальной следственной комиссии парламента, которая работала в течение шести месяцев. Утром во вторник, 2 сентября, сотрудники аппарата законодательного органа раздали депутатам от ГМ 460-страничный том «Заключение комиссии». Оппозиционных законодателей сейчас в парламенте нет: после выборов 26 октября 2024 года они отказались от мандатов, назвав голосование «полностью сфальсифицированной спецоперацией российской ФСБ».

Значительная часть доклада посвящена нарушению прав человека во время правления президента Саакашвили и ЕНД в 2004–2012 годах.

Описаны случаи «системного насилия» в тюрьмах, отъема собственности у бизнесменов, рейдерского захвата госсобственности, борьбы против независимых СМИ.

В качестве примера злоупотреблений председатель следственной комиссии экс-министр юстиции Теа Цулукиани назвала присвоение нескольких зданий Тбилисского технологического университета учебным заведением, принадлежащим матери экс-президента Гиули Аласании. «Это пример использования государственной власти в личных корыстных целях»,— подчеркнула госпожа Цулукиани.

Ключевыми же лидеры ГМ сочли те главы, которые посвящены пятидневной войне 2008 года. Выступая в парламенте, Теа Цулукиани подробно рассказала о шагах администрации Саакашвили, которые, согласно ее утверждению, обостряли ситуацию в Южной Осетии и в Абхазии начиная с весны 2004 года. Именно тогда вокруг Цхинвала произошли первые столкновения между грузинскими и южноосетинскими формированиями. В 2006 году за этим последовал ввод грузинской бригады в Кодорское ущелье в Абхазии. Из выступления Теа Цулукиани и заключения комиссии следовало, что все решения тогдашнего грузинского руководства вели к трагической развязке.

Михаил Саакашвили рискует остаться в заключении до апреля 2034 года

По делу о пятидневной войне против Михаила Саакашвили может быть возбуждено новое, уже шестое уголовное дело. На этот раз, как заверил председатель парламента Шалва Папуашвили, за «измену родине», что может грозить пожизненным заключением. Отвечая на вопросы журналистов о доказательствах того, что именно Михаил Саакашвили и его команда развязали пятидневную войну, Шалва Папуашвили напомнил заявления грузинских генералов о «восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии», указ самого Саакашвили о введении в стране военного положения, а также резолюцию ПАСЕ 2008 года. В резолюции говорится, что кульминацией конфликта в Южной Осетии и триггером полномасштабных военных действий стал обстрел Цхинвала грузинской артиллерией в ночь на 8 августа 2008 года. За этот документ в 2008 году проголосовало и ЕНД — в первую очередь из-за того, что в документе упомянута «оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии».

Экс-президент Саакашвили сейчас отбывает срок в 12 лет 6 месяцев заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий, а также растрату госсредств. Если ориентироваться на уже вступившие в силу приговоры, то он сможет выйти на свободу 1 апреля 2034 года.

Правда, оппозиционные лидеры уверяют, что Михаил Саакашвили выйдет на свободу раньше — когда «Грузинская мечта» потеряет власть в стране.

ЕНД и союзные ему силы выступили с заявлениями, в которых напомнили о планах организовать в Грузии 13 и 27 сентября «массовые акции сопротивления». После этого, как заверил один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили, 4 октября, в день муниципальных выборов, «произойдет мирное свержение власти».

Во вторник, 2 сентября, после завершения парламентского заседания депутатов от ГМ у выхода из здания встречали сотни оппозиционных активистов. Они поясняли журналистам, что эта акция — «лишь прелюдия к бурным сентябрьским и октябрьским протестам». При попытке перекрыть проезжую часть 16 активистов были задержаны полицией.

Георгий Двали, Тбилиси

Политика и уголовные дела Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Фото: из личного архива Михаила Саакашвили

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов
На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов
На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

Фото: Zeinab Badawi / BBC

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию
На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию
На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (член объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ; на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (член объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ; на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко (член объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко (член объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

Фото: AP / Evgeniy Maloletka

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Фото: MIA of Georgia

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

Фото: кадр видео

