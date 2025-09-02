«Грузинская мечта» нашла виновного

Власти Грузии возложили ответственность за «развязывание войны 2008 года» на бывшего президента Михаила Саакашвили, отбывающего сейчас многолетнее тюремное заключение. Это следует из доклада специальной парламентской комиссии по «расследованию преступлений режима Саакашвили». В правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) дали понять, что теперь экс-президента могут судить за «измену родине». Кроме того, власти планируют добиться запрета его партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

О «преступлениях режима Саакашвили» подробно рассказано в заключении специальной следственной комиссии парламента, которая работала в течение шести месяцев. Утром во вторник, 2 сентября, сотрудники аппарата законодательного органа раздали депутатам от ГМ 460-страничный том «Заключение комиссии». Оппозиционных законодателей сейчас в парламенте нет: после выборов 26 октября 2024 года они отказались от мандатов, назвав голосование «полностью сфальсифицированной спецоперацией российской ФСБ».

Значительная часть доклада посвящена нарушению прав человека во время правления президента Саакашвили и ЕНД в 2004–2012 годах.

Описаны случаи «системного насилия» в тюрьмах, отъема собственности у бизнесменов, рейдерского захвата госсобственности, борьбы против независимых СМИ.

В качестве примера злоупотреблений председатель следственной комиссии экс-министр юстиции Теа Цулукиани назвала присвоение нескольких зданий Тбилисского технологического университета учебным заведением, принадлежащим матери экс-президента Гиули Аласании. «Это пример использования государственной власти в личных корыстных целях»,— подчеркнула госпожа Цулукиани.

Ключевыми же лидеры ГМ сочли те главы, которые посвящены пятидневной войне 2008 года. Выступая в парламенте, Теа Цулукиани подробно рассказала о шагах администрации Саакашвили, которые, согласно ее утверждению, обостряли ситуацию в Южной Осетии и в Абхазии начиная с весны 2004 года. Именно тогда вокруг Цхинвала произошли первые столкновения между грузинскими и южноосетинскими формированиями. В 2006 году за этим последовал ввод грузинской бригады в Кодорское ущелье в Абхазии. Из выступления Теа Цулукиани и заключения комиссии следовало, что все решения тогдашнего грузинского руководства вели к трагической развязке.

По делу о пятидневной войне против Михаила Саакашвили может быть возбуждено новое, уже шестое уголовное дело. На этот раз, как заверил председатель парламента Шалва Папуашвили, за «измену родине», что может грозить пожизненным заключением. Отвечая на вопросы журналистов о доказательствах того, что именно Михаил Саакашвили и его команда развязали пятидневную войну, Шалва Папуашвили напомнил заявления грузинских генералов о «восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии», указ самого Саакашвили о введении в стране военного положения, а также резолюцию ПАСЕ 2008 года. В резолюции говорится, что кульминацией конфликта в Южной Осетии и триггером полномасштабных военных действий стал обстрел Цхинвала грузинской артиллерией в ночь на 8 августа 2008 года. За этот документ в 2008 году проголосовало и ЕНД — в первую очередь из-за того, что в документе упомянута «оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии».

Экс-президент Саакашвили сейчас отбывает срок в 12 лет 6 месяцев заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий, а также растрату госсредств. Если ориентироваться на уже вступившие в силу приговоры, то он сможет выйти на свободу 1 апреля 2034 года.

Правда, оппозиционные лидеры уверяют, что Михаил Саакашвили выйдет на свободу раньше — когда «Грузинская мечта» потеряет власть в стране.

ЕНД и союзные ему силы выступили с заявлениями, в которых напомнили о планах организовать в Грузии 13 и 27 сентября «массовые акции сопротивления». После этого, как заверил один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили, 4 октября, в день муниципальных выборов, «произойдет мирное свержение власти».

Во вторник, 2 сентября, после завершения парламентского заседания депутатов от ГМ у выхода из здания встречали сотни оппозиционных активистов. Они поясняли журналистам, что эта акция — «лишь прелюдия к бурным сентябрьским и октябрьским протестам». При попытке перекрыть проезжую часть 16 активистов были задержаны полицией.

Георгий Двали, Тбилиси