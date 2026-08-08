Месси получил наибольшее количество угроз на ЧМ-2026

Во время чемпионата мира по футболу-2026 полиции и ФБР пришлось нейтрализовать несколько угроз, поступавших в адрес футболистов и арбитров. Больше всего угроз получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Marca.

В частности, перед матчем группового этапа между Аргентиной и Иорданией мужчина позвонил в аэропорт Далласа и «пригрозил штурмом стадиона». Он заявил, что вместе с двумя другими людьми, вооружёнными самодельными бомбами и винтовками, намерен убить Месси.

Аргентинскому футболисту угрожали перед матчем с Египтом в 1/8 финала. «Я собираюсь проникнуть на стадион в Атланте и взорвать Месси четырьмя бомбами, прикрепленными к моему телу»,— написал неназванный мужчина в соцсетях. Также поступил звонок, что в мусорных баках стадиона спрятано три бомбы, однако при обыске с собаками их не нашли.

Угрозы также поступали Криштиану Роналду. В отеле, где проживала сборная Португалии, якобы проживал «подозрительный мужчина», требовавший подробности о местонахождении Роналду. Два дня спустя его арестовала полиция. Аналогичный инцидент произошел в Торонто, где другой мужчина попытался проникнуть в лифт, в котором был Роналду.

Издание уточняет, что арбитр матча между Аргентиной и Египтом Франсуа Летексье получил более 6000 угроз в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Аналогичная ситуация произошла с судьей того же матча Вилли Делажо. Из-за этого пришлось усилить меры безопасности их домов и семей во Франции.

ЧМ проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале аргентинцев со счетом 1:0.