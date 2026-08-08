Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов присоединился к ХК «Сибирь»
Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в новосибирской «Сибири». Клуб КХЛ сообщил в Telegram о подписании контракта с 34-летним хоккеистом сроком на один год.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В прошлом сезоне Кузнецов начинал выступления за магнитогорский «Металлург», а затем перешел в уфимский «Салават Юлаев». С учетом матчей плей-офф он провел 41 игру и набрал 29 очков, забросив 8 шайб и сделав 21 результативную передачу.
Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора». С 2014 по 2024 год он играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз», а в составе столичного клуба выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Летом 2024 года форвард вернулся в КХЛ, подписав соглашение со СКА из Санкт-Петербурга.