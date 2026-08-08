Сенат утвердил Тодда Бланша на пост генпрокурора США
Сенат США согласовал назначение Тодда Бланша на пост генерального прокурора и главы Минюста США, сообщает AFP. Кандидатуру господина Бланша утвердили минимальным большинством: в его поддержку проголосовали 50 сенаторов, против выступили 49.
Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters
«Я благодарен Сенату за то, что он задержался допоздна, чтобы завершить этот процесс. Спасибо преданным государственным служащим Министерства юстиции за вашу ежедневную работу по поддержанию закона и обеспечению безопасности нашей страны»,— прокомментировал он в соцсети X.
Тодд Бланш с апреля исполнял обязанности генерального прокурора. В июне президент Дональд Трамп официально назначил его на этот пост. Господин Бланш сменил Пэм Бонди, которую уволил господин Трамп. По данным The New York Times, главной причиной увольнения стало то, как госпожа Бонди распорядилась публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Тодд Бланш, назначенный президентом США Дональдом Трампом генеральным прокурором, до этого исполнял обязанности главы Минюста с апреля 2026 года после отставки Пэм Бонди. В апреле 2026 года президент Дональд Трамп уволил Пэм Бонди с поста генпрокурора США, а исполняющим обязанности был назначен Тодд Бланш. По данным The New York Times, основной причиной увольнения Пэм Бонди стало её управление публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, при этом Трамп также выражал недовольство недостаточной агрессивностью Минюста в преследовании его политических противников.
В декабре 2025 года заместитель генпрокурора Тодд Бланш пояснил, что удаление более десятка фотографий из рассекреченного дела Эпштейна было произведено по просьбе групп защиты прав жертв, и спорные файлы, по его словам, не имеют отношения к президенту Трампу. В конце ноября 2025 года в США вступил в силу закон, обязывающий Минюст обнародовать все документы по делу Эпштейна к 19 декабря.
В июле 2026 года Юридический комитет Сената отложил голосование по утверждению кандидатуры Тодда Бланша на пост главы Министерства юстиции из-за несогласия двух сенаторов-республиканцев, требовавших письменных гарантий полного закрытия фонда на сумму $1,776 млрд для выплат «жертвам злоупотреблений федерального правительства». Ранее, в июне 2026 года, Тодд Бланш объявил о закрытии этого фонда на $1,8 млрд, предназначенного для помощи пострадавшим от действий администрации предыдущего президента Джо Байдена. Создание фонда вызвало критику со стороны обеих партий, так как средства могли быть использованы для помощи политическим союзникам Дональда Трампа.