Трамп официально назначил Тодда Бланша генпрокурором США

Президент США Дональд Трамп официально назначил своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша генеральным прокурором. Тодд Бланш с апреля исполняет обязанности генерального прокурора после отставки Пэм Бонди.

Официальное назначение завершится утверждением кандидатуры генпрокурора в Сенате, где господину Бланшу нужно будет набрать большинство голосов.

По данным The New York Times, главной причиной увольнения Пэм Бонди стало то, как она распорядилась публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Господин Трамп также жаловался на недостаточно агрессивное преследование его политических противников со стороны Минюста.

На прошлой неделе Тодд Бланш объявил о закрытии фонда на $1,8 млрд для помощи пострадавшим от действий администрации предыдущего президента Джо Байдена. Проект фонда вызвал критику со стороны обеих партий, так как средства могли быть использованы для помощи политическим союзникам Дональда Трампа.