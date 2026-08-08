Экс-главу МИД Венгрии Сийярто заподозрили во взяточничестве
В прокуратуру Венгрии подано заявление о подозрении во взяточничестве бывшего главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сообщает Index. В случае признания виновным чиновнику грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: Пресс-служба МИД России
Заявление подал венгерский активист Иштван Теньи. По данным портала, из следственной прокуратуры дело направили в Будапештское управление полиции (BRFK). Активист счел подозрительным назначение господина Сийярто на руководящую должность в китайскую BYD. Истец упомянул заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что такая крупная компания «наняла бы такого человека, если бы хотела отблагодарить его за помощь, оказанную им на посту министра».
Так как Петер Сийярто больше не является членом парламента, у него нет депутатского иммунитета, и ему грозит реальный срок, отмечает Index. Жалобу перенаправили в полицейское управление, поскольку именно оно уполномочено рассматривать подобные дела.
Петер Сийярто возглавлял МИД Венгрии с сентября 2014 года . После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на выборах в апреле 2026-го он сохранил парламентский мандат. В середине июля экс-министр объявил об уходе с поста депутата национального парламента. Он объяснил это тем, что получил предложение занять руководящую должность в китайской автомобильной компании BYD.
В мае 2026 года премьер-министром Венгрии был избран Петер Мадьяр, сменивший на этом посту Виктора Орбана, который занимал его с 2010 года. После своего избрания Петер Мадьяр объявил о планах создания нового государственного органа — «Национального управления по возвращению и защите активов», предназначенного для борьбы с коррупцией, выявления случаев злоупотребления государственным имуществом и расследования коррупционных схем за последние 20 лет. Этот орган будет отчитываться напрямую перед парламентом и сможет обращаться к международным партнерам при выявлении фактов вывоза активов за границу.
В июле 2026 года Петер Мадьяр заявил о начале расследования контактов бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией, отметив, что в деле фигурируют документы с гостайнами. До этого, в марте 2026 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручал провести расследование по факту прослушки Петера Сийярто. В том же месяце Петер Сийярто заявлял о вмешательстве Брюсселя в выборы в Венгрии из-за реакции Еврокомиссии на публикации о его контактах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Петербург Сийярто, возглавлявший МИД Венгрии с сентября 2014 года, в апреле 2026 года не жалел о выстраивании отношений с Россией, утверждая, что это позволило стране получать более дешевые энергоресурсы. В декабре 2025 года он прибывал в Москву с главами 34 венгерских компаний для участия в российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.