Экс-главу МИД Венгрии Сийярто заподозрили во взяточничестве

В прокуратуру Венгрии подано заявление о подозрении во взяточничестве бывшего главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сообщает Index. В случае признания виновным чиновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

Заявление подал венгерский активист Иштван Теньи. По данным портала, из следственной прокуратуры дело направили в Будапештское управление полиции (BRFK). Активист счел подозрительным назначение господина Сийярто на руководящую должность в китайскую BYD. Истец упомянул заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что такая крупная компания «наняла бы такого человека, если бы хотела отблагодарить его за помощь, оказанную им на посту министра».

Так как Петер Сийярто больше не является членом парламента, у него нет депутатского иммунитета, и ему грозит реальный срок, отмечает Index. Жалобу перенаправили в полицейское управление, поскольку именно оно уполномочено рассматривать подобные дела.

Петер Сийярто возглавлял МИД Венгрии с сентября 2014 года . После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на выборах в апреле 2026-го он сохранил парламентский мандат. В середине июля экс-министр объявил об уходе с поста депутата национального парламента. Он объяснил это тем, что получил предложение занять руководящую должность в китайской автомобильной компании BYD.