Сийярто решил сложить полномочия депутата ради работы в китайской BYD

Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что покидает пост депутата национального парламента. Он сообщил, что получил предложение занять руководящую должность в китайской автомобильной компании BYD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

«С сегодняшнего дня я продолжу работать в качестве руководителя группы по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса»,— написал бывший министр в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

BYD уже построила первый в Европе завод по выпуску электромобилей в венгерском Сегеде. Господин Сийярто ранее поддерживал этот проект на политическом уровне.

С сентября 2014 года Петер Сийярто возглавлял венгерский МИД. После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на выборах в апреле этого года он сохранил парламентский мандат.