Возвращение Молдавии в СНГ возможно, но это будет непросто, считает постпред России при СНГ Александр Лукашевич. По его словам, Молдавии нужно будет снова принять обязательства по ключевым документам Содружества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Понятно, однако, что после официального завершения процедуры юридического оформления выхода Молдовы из СНГ, вернуться в Организацию будет сложнее, чем не выходить из нее вовсе»,— пояснил «РИА Новости» господин Лукашевич.

Молдавия 3 марта 2022 года подала заявку на вступление в Евросоюз, к июню ей был предоставлен статус кандидата. С того же года Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС. В конце июня 2026-го первый департамент стран СНГ МИД России сообщил о запуске работы над правовыми аспектами выхода Молдавии из Содружества. Генсекретарь СНГ Сергей Лебедев говорил, что Молдавия уведомила исполком о выходе из ключевых соглашений СНГ, но хочет остаться в 102 экономических договорах.