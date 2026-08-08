Постпред России: Молдавии будет непросто вернуться в СНГ
Возвращение Молдавии в СНГ возможно, но это будет непросто, считает постпред России при СНГ Александр Лукашевич. По его словам, Молдавии нужно будет снова принять обязательства по ключевым документам Содружества.
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«Понятно, однако, что после официального завершения процедуры юридического оформления выхода Молдовы из СНГ, вернуться в Организацию будет сложнее, чем не выходить из нее вовсе»,— пояснил «РИА Новости» господин Лукашевич.
Молдавия 3 марта 2022 года подала заявку на вступление в Евросоюз, к июню ей был предоставлен статус кандидата. С того же года Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС. В конце июня 2026-го первый департамент стран СНГ МИД России сообщил о запуске работы над правовыми аспектами выхода Молдавии из Содружества. Генсекретарь СНГ Сергей Лебедев говорил, что Молдавия уведомила исполком о выходе из ключевых соглашений СНГ, но хочет остаться в 102 экономических договорах.