Собянин: за неделю на подлете к Москве сбили 1984 БПЛА

В период с 1 по 8 августа в сторону Московского региона направлялись 1984 беспилотника. Об этом сообщил в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По словам мэра, основную часть дронов силы ПВО сбили на дальних подступах. Еще 82 были уничтожены у границ города.

Сегодня ночью на подлете к Москве сбили девять БПЛА, обошлось без жертв и последствий на земле. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в течение ночи силы ПВО уничтожили 397 беспилотников над 15 российскими регионами.