Над Ростовской областью ночью сбили более 30 БПЛА

За прошедшую ночь над Ростовской областью силы ПВО сбили более 30 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА уничтожены в пяти районах области: Каменском, Морозовском, Октябрьском, Тарасовском, Чертковском, а также в Таганрогском заливе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Минобороны РФ сообщало о сбитых за ночь над регионом БПЛА, но их число не уточнялось. По данным ведомства, в общей сложности было уничтожено 397 беспилотников над 15 российскими регионами.