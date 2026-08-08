В Орле из-за сильного ветра поврежден самый большой в регионе флаг России

При спуске повреждения получил самый большой в Орловской области флаг России, размещенный на 45-метровом флагштоке в облцентре на Пролетарской горе. По словам очевидцев, «при перемещении вниз флаг из-за урагана зацепился за лавочку и повредился». Об этом сообщили в администрации Орла.

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«Полотнище будет оперативно заменено в течение нескольких дней, и триколор вновь будет реять над Орлом»,— заявили в администрации.

Флаг в Орле впервые подняли в День города, 5 августа, в ходе торжественной церемонии, в которой, как рассказывали в горадминистрации, «приняли участие первые лица Орловщины, почетные гости и делегации». Размер полотнища — 10 на 15 м. В мэрии тогда отдельно уточнили: для безопасной эксплуатации конструкции предусмотрена автоматическая система, предусматривающая, что при сильных порывах ветра флаг временно опускается. Также периодически специалисты будут проводить плановое обслуживание флагштока — на время таких работ, которые будут занимать один-два дня, флаг может быть спущен или снят.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 45-метровый флагшток в сквере Орловских литераторов установил индивидуальный предприниматель Андрей Похвищев, зарегистрированный в Республике Калмыкия. Стоимость контракта составила 9,8 млн руб. Установка объекта была включена в муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра Орла на 2025–2027 годы».

По задумке городских властей, флагшток «создает масштабный патриотический символ, интегрированный в туристическую экосистему города». Арт-объект стал самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла, видимой с основных транспортных артерий. Проект реализован за счет федеральных средств, полученных в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Подобные объекты есть в Туле, Смоленске, Дагестане и Санкт-Петербурге.

Денис Данилов