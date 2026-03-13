В центре Орла за 13 млн рублей установят 45-метровый флагшток

Арт-объект «Флагшток» высотой 45 м хотят разместить в 2026 году в центре Орла на территории сквера Орловских литераторов. По задумке муниципалитета, он станет «визуальной доминантой» — самой высокой вертикальной конструкцией в центре города, видимой с основных транспортных артерий. Затраты на установку флагштока с флагом России составят 13,1 млн руб. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установка 45-метрового флагштока включена в муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра Орла на 2025–2027 годы». Федеральные грантовые средства покроют затраты на сумму 12,5 млн руб. Из бюджета города работы профинансируют на 474 тыс. руб., а оставшееся добавит областная казна.

По задумке городских властей, флагшток «создаст масштабный патриотический символ, интегрированный в туристическую экосистему города». Вокруг него образуется «мультифункциональный туристический хаб», территория станет комплексной зоной со смотровой площадкой и панорамным видом на исторический центр. Арт-объект видится как стартовая точка для туристических маршрутов.

В начале марта «Ъ-Черноземье» писал, что Орловский областной Совет народных депутатов согласовал изменения в план исполнения наказов избирателей, в соответствии с чем появление бюста Иосифа Сталина на территории парка Победы в Орле будет профинансировано из программы наказов. Изготовление и установка памятника-бюста запланированы в рамках реализации проекта «Аллея Победителей».

Денис Данилов