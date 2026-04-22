Предприниматель из Калмыкии установит в центре Орла 45-метровый флагшток

В Орле определили подрядчика для установки арт-объект «Флагшток» высотой 45 м на территории сквера Орловских литераторов. Контракт стоимостью 9,8 млн руб. подписан с индивидуальным предпринимателем (ИП) Андреем Похвищевым, зарегистрированным в Республике Калмыкия. Информация опубликована в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, Андрей Похвищев зарегистрировал ИП в Ики-Бурульском районе Калмыкии в октябре 2020 года. В качестве основной указана деятельность по благоустройству ландшафта. За все время с поставщиком заключили 20 контрактов на общую сумму около 194 млн руб.

Максимальная цена контракта составляла 13,1 млн руб. На торги поступило еще три заявки, кто их подал, — не раскрывается. Двое участников конкурса снизили начальную цену контракта почти до уровня победителя, а один остановился на отметке 12,3 млн руб.

По условиям соглашения установить флагшток требуется до 31 июля 2026 года. Для этого потребуется вырыть котлован ориентировочным объемом 300 кубометров. Бетонирование запланировано в объеме около 205 т. После установки объекта необходимо благоустроить территорию, выложив вокруг флагштока тротуарную брусчатку.

«Ъ-Черноземье» писал, что установка 45-метрового флагштока включена в муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра Орла на 2025–2027 годы». По задумке городских властей, он «создаст масштабный патриотический символ, интегрированный в туристическую экосистему города». Арт-объект станет самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла, видимой с основных транспортных артерий.

Денис Данилов